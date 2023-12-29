Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Go Public, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Museum Date di Surabaya

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |10:46 WIB
<i>Go Public</i>, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Museum Date di Surabaya
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar go public (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar memang menjadi incaran netizen, lantaran keduanya sempat malu-malu menunjukkan kebersamaannya. Tetapi kini keduanya mulai terang-terangan membagikan momen bersama ke publik.

Pada akun Instagram Aaliyah @aaliyah.massaid, dirinya mengunggah foto bersama sang kekasih. Aaliyah dan Thoriq sedang liburan bersama di Surabaya. Keduanya pun mengunjungi tempat bersejarah yakni Rumah Museum HOS Tjokroaminoto.

Go Public, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Museum Date di Surabaya

Foto tersebut diambil candid ketika keduanya tengah melihat-lihat koleksi foto di museum tersebut. Aaliyah pun memberikan tag akun instagram Thariq di slide foto kedua.

Tak hanya museum date, Aaliyah dan Thoriq pun lanjut sepedaan bareng setelah dari Rumah Museum HOS Tjokroaminoto. Keduanya mengitari Kota Surabaya di sore hari yang cerah, bersama dengan teman-temannya yang lain.

Sebelumnya Aaliyah tidak pernah memposting fotonya bersama Thariq di feed Instagramnya. Ini kali pertama dirinya mengunggah foto bersama sang kekasih. Momen kebersamaan Aaliyah dah Thariq sukses bikin banyak netizen iri sekaligus bahagia melihat keduanya akhirnya terang-terangan go public.

“akhirnya debut di feed juga poto berduanya kiwww kiww!!! pasti masih banyak kan aal stock di galeri hp nya pelan-pelan di publish bisa kali, yang penting kalian selalu bahagia yaa,” komentar akun @aln***, dikutip Okezone, Jumat (29/12/2023)

“GEMES NGGAK SII? GEMES BANGETTTT,” jelas akun @nnn****

“Pecah telor juga. Perdana terpampang nyata di sini,” kata akun @aal****

“KESEL BANGET SAMA SEPASANG SEJOLI INI!! BIKIN IRII GEMES BANGET CEPET NIKAH YAA OMPA DAN ALIYA,” komentar akun @dhe****

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
