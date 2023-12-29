Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Idap Autoimun, Enzy Storia Fokus Jalani Program Kehamilan Tahun Depan

Nafisa Tahira , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |10:04 WIB
Idap Autoimun, Enzy Storia Fokus Jalani Program Kehamilan Tahun Depan
Idap Autoimun, Enzy Storia Fokus Jalani Program Hamil (Foto: IG Enzy Storia)
JAKARTA - Enzy Storia berharap, bisa dikaruniai buah hati meski masih berjuang dengan penyakit autoimun yang diderita. Penyakit itu, berpotensi menyebabkan keguguran dan komplikasi kehamilan.

“Aku itu pernah berpikir, bagaimana ya kalau nanti aku enggak bisa punya anak? Pikiran seperti itu bikin aku sempat begitu stres,” kata sang aktris seperti dikutip dari channel YouTube Gofar Hilman, pada Jumat (28/12/2023).

Namun pemikiran tersebut ditepisnya dengan berkaca pada pengalaman beberapa teman yang hamil dan melahirkan normal meski mengidap autoimun. “Aku sadar, anak itu rezeki yang tidak bisa diduga kapan datangnya. Karena itu, tahun depan aku mau fokus pada program kehamilan,” ujar Enzy Storia di YouTube VINDES.

Tak hanya khawatir pada penyakitnya, Enzy juga berharap, bisa memberikan kehidupan dan kasih sayang penuh kepada anak-anaknya kelak. Dia tak ingin mereka mengalami masa kecil yang serupa dengannya.

“Aku ingin menjadi seorang ibu yang memberikan kasih sayang penuh pada anakku nanti. Aku ingin, mereka merasakan cinta tulus tanpa harus mengalami apa yang kurasakan dulu,” ujarnya dalam channel YouTube Daniel Mananta Network.

Harapan Enzy Storia dalam beberapa podcast tersebut kemudian diunggah ulang akun Instagram @rumpi_gosiip, pada 28 Desember 2023. Warganet pun tampak ramai memberikan semangat untuk sang aktris.

“Semangat! Aku juga mengidap autoimun jenis lupus. Alhamdulillah, anak aku sekarang dua. Walaupun ketika hamil ekstra pengawalan dari ahli imunologi. Tidak ada yang tak mungkin karena kuasa Allah,” kata @deea***.

1 2
