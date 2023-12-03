Enzy Storia 7 Bulan Jadi Istri Molen Kasetra: Seru Banget!

JAKARTA - Artis Enzy Storia menceritakan pengalamannya setelah tujuh bulan menjadi seorang istri.

Seperti diketahui, Enzy Storia menikah dengan Maulana Kasetra atau Molen, pada 20 Mei 2023. Tak lama setelah menikah, Enzy Storia menetap bersama sang suami di Amerika Serikat.

Enzy Storia merasa seru ketika menjalani peran barunya sebagai istri, bahkan tinggal di luar negeri.

"Seru banget, kehidupan baru. Belum pernah tinggal di luar negeri juga sebelumnya," kata Enzy Storia di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (3/12/2023).