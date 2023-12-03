Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Enzy Storia 7 Bulan Jadi Istri Molen Kasetra: Seru Banget!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |07:05 WIB
Enzy Storia 7 Bulan Jadi Istri Molen Kasetra: Seru Banget!
Enzy Storia menceritakan 7 bulan menjadi seorang istri. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Enzy Storia menceritakan pengalamannya setelah tujuh bulan menjadi seorang istri.

Seperti diketahui, Enzy Storia menikah dengan Maulana Kasetra atau Molen, pada 20 Mei 2023. Tak lama setelah menikah, Enzy Storia menetap bersama sang suami di Amerika Serikat.

Enzy Storia merasa seru ketika menjalani peran barunya sebagai istri, bahkan tinggal di luar negeri.

"Seru banget, kehidupan baru. Belum pernah tinggal di luar negeri juga sebelumnya," kata Enzy Storia di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (3/12/2023).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173236/enzy_storia_dan_suami-zDdn_large.jpg
Sebelum Menikah, Enzy Storia Pernah Tinggalkan Molen demi Pria Lain 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114835/enzy_storia-Zr40_large.jpg
Enzy Storia Heran, Vincent Rompies yang Suka Kentut saat Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/33/3084322/enzy_storia-S6EM_large.jpg
Terharu, Enzy Storia Tulis Surat Cinta untuk Febby Rastanty dan Drajad Djumantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/33/3011366/janji-molen-kasetra-di-perayaan-1-tahun-pernikahannya-dengan-enzy-storia-SvShRPURmb.jpg
Janji Molen Kasetra di Perayaan 1 Tahun Pernikahannya dengan Enzy Storia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/33/3010016/stafsus-menkeu-beri-update-terkait-tas-enzy-storia-yang-kena-pajak-bea-cukai-ljRmTS0a5q.jpg
Stafsus Menkeu Beri Update Terkait Tas Enzy Storia yang Kena Pajak Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/33/3009794/enzy-storia-jadi-korban-bea-cukai-stafsus-menteri-keuangan-angkat-bicara-4b0QI6MH3T.jpg
Enzy Storia Jadi Korban Bea Cukai, Stafsus Menteri Keuangan Angkat Bicara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement