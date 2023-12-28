Gempi Jadi Pembaca Puisi di Perayaan Natal Nasional, Gading Marten Bangga

JAKARTA - Gading Marten terharu dengan prestasi putrinya, Gempita Nora Marten. Pasalnya baru-baru ini, Gempi didapuk untuk menjadi pembaca puisi di acara Perayaan Natal Nasional, yang diselenggarakan di Gereja Bethany Nginden, Surabaya, Rabu 27 Desember 2023 malam.

Acara tersebut bahkan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Komunikasi dan Informatika, (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo serta Liliana Tanoesoedibjo.

Selain itu jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur yakni Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto Kapolda Jatim, Mayjen TNI Rafael Granada Baay Pangdam V Brawijaya, dan Husnul Maram Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim.

Melalui akun Instagramnya, Gading mengaku sangat terharu dan bangga dengan prestasi Gempi.

"Berkat Tuhan luar biasa lewat kamu Mpi, kamu ga pernah berhenti bikin papa dan mama bangga... semoga hidupmu terus diberkati dan selalu menjadi berkat buat banyak orang," kata Gading Marten melalui cuitan diakun instagram miliknya.

Gempi baca puisi di Perayaan Natal Nasional bikin Gading Marten bangga (Foto: Instagram/gadiiing)





Selain terharu dan bersyukur, Gading Marten juga bangga dengan penampilan Gempi di acara Perayaan Natal Nasional disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, Iriana Jokowi Widodo.

Bahkan putra Roy Marten ini juga tidak lupa untuk berterimakasih kepada mantan istrinya, Gisella Anastasia yang mendampingi Gempi saat tampil dalam acara Perayaan Natal Nasional. Terlebih, Gisel juga sempat mengajarkan trik-trik selama berada di atas panggung.

"Malam hari ini MPi baca puisi di acara malam Natal Nasional bersama Bapak Presiden @jokowi..Makasih ma @gisel_la udah nemenin mpi disana dan ajarin trik2 diatas panggung...See u tomorrow," tutup Gading Marten.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Bethany Surabaya Ronny Djaja Sanjata mengungkapkan, Natal Nasional di Bethany ini merupakan pertama kali digelar di gereja. Biasanya, ibadah Natal Nasional diselenggarakan di hall atau gedung lain berkapasitas besar.

"Ini mungkin pertama Natal nasional di gereja. Gereja Bethany ini terbesar di dunia nomor 4 dan Asia Tenggara nomor 1," ujar Ronny kepada awak media.