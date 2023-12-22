Raffi Ahmad Ajak Touring Motor, Gading Marten: Dilarang Bawa Bini!

JAKARTA - Raffi Ahmad tak henti-hentinya bikin gebrakan baru yang bikin heboh. Setelah sukses menggelar beragam acara sportainment, mengajak sederet artis tanah air berkolaborasi sampai manggung di festival bergengsi, kini Raffi mendadak punya ide untuk mengadakan touring motor di luar negeri.

Raffi mengunggah fotonya dan rekan selebritis lainnya, Gading Marten dan Ariel NOAH yang tampak gagah di saat mengendarai motor. Melalui unggahan itu, Raffi mencetuskan ide menggelar sebuah agenda bertajuk 'Rans The World Touring Motor 2024'.

Sebelumnya, Raffi sempat mengadakan Rans Thw World dengan memboyong keluarga serta karyawannya untuk keliling dunia dengan menyambangi lebih dari 20 negara. Kini, Raffi ini kembali berkeliling dunia dengan cara yang lebih seru, dengan touring motor.

"Keren nih. Touring keluar negeri bareng Rans The World Versi Touring Motor 2024," tulis Raffi Ahmad dikutip dari unggahan Instagram akun @raffinagita1717, Jumat (22/12/2023).

Bak gayung bersambut, rekan Raffi yang ada dalam foto tersebut pun langsung merespon ajakannya itu. Ariel nampaknya tertarik untuk ikut touring tapi dia harus menyelesaikan konser bersama NOAH sebelum hiatus di tahun 2024 mendatang. Sementara Gading langsung mengiyakan ajakan sahabatnya itu.

"Bentarrr beresin manggung dulu," tulis Ariel NOAH.

"Jadi barang," tulis Gading Marten.

Bahkan, Gading juga mengunggah foto serupa di akun Instagramnya. Dia menuliskan 'DRAG On TOUR'. DRAG adalah julukan yang diberikan Gading, yang merupakan singkatan dari 'Desta, Raffi, Ariel, Gading.