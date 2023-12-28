Pinkan Mambo Sebut Arya Khan Orang Susah: Kagak Ada AC, Kamarnya Gerah

JAKARTA - Pinkan Mambo baru saja mengakhiri status jandanya dan menikah dengan seorang pria bernama Arya Khan. Kabar pernikahan Pinkan dan Arya sendiri diketahui lewat siaran live di akun TikTok, saat proses ijab kabul berlangsung.

Sontak, hal itu membuat publik kaget. Mengingat, Pinkan dan Arya memiliki agama yang berbeda.

Kendati begitu, baru-baru ini pelantun Kekasih Yang Tak Dianggap tersebut membeberkan soal sosok suaminya. Tanpa malu, ia bahkan menyebut bahwa Arya merupakan seorang pria biasa yang hidup pas-pasan.

Saking pas-pasannya kehidupan Arya, Pinkan menyebut jika kamar sang suami gerah lantaran tidak ada pendingin ruangan atau AC.

"Kayak orang susah, emang susah beneran. Ya kagak ada AC di kamarnya, gerah iya kayak gitu dah," ujar Pinkan Mambo baru-baru ini.

Meski Arya hidup pas-pasan, Pinkan tetap saja merasa kagum dengan suaminya. Pasalnya, Arya selalu memiliki semangat besar untuk bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga, lewat konten-kontennya.

"Abis itu aku bilang terharu. aku bilang cocok nih jadi suami aku gitu," jelasnya.

"Kontennya kayak kalo ada istri yang mau berduka suka duka bersama ku aku nikahin, sekarang kan aku pernah PK battle sama dia dia itu kan tinggi udah gitu ganteng kalo lagi joget tuh, sebenarnya ya gitu lah cakepnya, ya gitu ya kaya ganteng banget kalo lagi joget keren gitu pinter pas ngonten. karena vt itu aku suka ya gitu lah panjang," paparnya.