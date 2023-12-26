Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Akui Malu Terima Maskawin Rp100 Ribu dari Arya Khan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |12:27 WIB
Pinkan Mambo Akui Malu Terima Maskawin Rp100 Ribu dari Arya Khan
Pinkan Mambo akui malu terima maskawin Rp100 ribu dari Arya Khan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pinkan Mambo dan Arya Khan baru saja menikah pada Minggu 24 Desember 2023.

Pernikahan mereka digelar secara sederhana di kediaman sang laki-laki. Begitu juga mas kawin yang diberikan oleh Arya Khan yaitu sebesar Rp100 ribu.

"Kamu mah (mas kawin) Rp100 ribu diomongin orang ngapain,” kata Pinkan Mambo dalam tayangan Rumpi.

Pinkan Mambo Akui Malu Terima Maskawin Rp100 Ribu dari Arya Khan

Alhasil Pinkan Mambo pun mengaku malu dengan mas kawin yang diberikan sang suami. Ia pun komplain ingin ditambahkan lagi untuk mas kawin.

"Tambahin dikit lah, aku malu masuk Tv,” tambah Pinkan Mambo.

Berdasarkan pengakuan Pinkan, kesepakatan mereka terkait mas kawin untuk pernikahan sebesar Rp1 juta.

"Tapi sepakatnya bukannya sejuta, kamu kenapa seratus?” tanya Pinkan Mambo.

Arya Khan yang juga hadir di program Rumput, mengatakan bahwa saat itu uangnya kurang dan hanya ada Rp100 ribu.

“Kurang, di dompet cuma ada seratus gerak cepat aja,” jelas Arya Khan.

Halaman:
1 2
