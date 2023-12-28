Kiesha Alvaro akan Belajar Ilmu Fikih di Mesir Usai Berencana Menikah Muda

BOGOR - Kiesha Alvaro mengaku memiliki rencana untuk menikah muda. Bahkan, diusianya yang masih 19 tahun, bintang film Siksa Neraka ini sudah menyadari pentingnya membekali diri dengan ilmu sebelum kelak menjadi imam untuk keluarganya.

Terkait hal ini, Kiesha juga berniat melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Mesir dengan mengambil jurusan Komunikasi dan Ilmu Fikih.

"Iya (ada niat nikah muda). Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir (jurusan) Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada tiga (pilihan), memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih," jelas Kiesha Alvaro saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat belum lama ini.

"Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya," imbuhnya.

Kiesha Alvaro akan belajar ilmu fikih di Mesir usai berencana menikah muda (Foto: Instagram/@kiesha.alvaro)





Meski begitu, Kiesha mengaku belum ingin mencari pasangan dalam waktu dekat. Namun, dia menegaskan tak akan ragu melangkah ke jenjang yang lebih serius jika bertemu dengan orang yang tepat.

"Nggak dulu break dulu. Ketika mood sudah enak baru cari pasangan. Kalau ketemu sama sevisi misi yang sama aku maunya kenal sama orang, kalau cocok langsung lamar. Yang penting diikat dulu," paparnya.