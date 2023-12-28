Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiesha Alvaro akan Belajar Ilmu Fikih di Mesir Usai Berencana Menikah Muda

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |06:50 WIB
Kiesha Alvaro akan Belajar Ilmu Fikih di Mesir Usai Berencana Menikah Muda
Kiesha Alvaro akan belajar ilmu fikih di Mesir usai berencana menikah muda (Foto: Instagram/@kiesha.alvaro)
A
A
A

BOGOR - Kiesha Alvaro mengaku memiliki rencana untuk menikah muda. Bahkan, diusianya yang masih 19 tahun, bintang film Siksa Neraka ini sudah menyadari pentingnya membekali diri dengan ilmu sebelum kelak menjadi imam untuk keluarganya.

Terkait hal ini, Kiesha juga berniat melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Mesir dengan mengambil jurusan Komunikasi dan Ilmu Fikih.

"Iya (ada niat nikah muda). Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir (jurusan) Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada tiga (pilihan), memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih," jelas Kiesha Alvaro saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat belum lama ini.

"Karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya," imbuhnya.

Kiesha Alvaro

Kiesha Alvaro akan belajar ilmu fikih di Mesir usai berencana menikah muda (Foto: Instagram/@kiesha.alvaro)


Meski begitu, Kiesha mengaku belum ingin mencari pasangan dalam waktu dekat. Namun, dia menegaskan tak akan ragu melangkah ke jenjang yang lebih serius jika bertemu dengan orang yang tepat.

"Nggak dulu break dulu. Ketika mood sudah enak baru cari pasangan. Kalau ketemu sama sevisi misi yang sama aku maunya kenal sama orang, kalau cocok langsung lamar. Yang penting diikat dulu," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/33/3149780/dimas_anggara-Kwtu_large.jpg
Okie Agustina Sebut Aksi Dimas Anggara Pukul Kiesha Alvaro di Luar Skenario
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/206/3124060/kiesha_alvaro_dan_aurora_ribero-afEP_large.jpg
Kiesha Alvaro sempat Canggung Beradegan Mesra dengan Aurora Ribero dalam Film Komang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/206/3122088/punya_image_berbeda_kiesha_alvaro_tertantang_perankan_raim_laode_di_film_komang-skuU_large.jpeg
Punya Image Berbeda, Kiesha Alvaro Tertantang Perankan Raim Laode di Film Komang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/206/3122083/kiesha_alvaro_belajar_stand_up_comedy_demi_perankan_raim_laode_di_film_komang-NC4I_large.jpeg
Kiesha Alvaro Belajar Stand Up Comedy Demi Perankan Raim Laode di Film Komang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117747/kiesha_alvaro-uWdk_large.jpg
Cerita Kiesha Alvaro Nyaris Jadi Korban Penipuan Syuting Series, Dapat Peran LGBT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015784/pasha-ungu-ungkap-alasan-belika-kiesha-alvaro-mobil-untuk-ultah-ke-20-StZeM1NU0v.jpg
Pasha Ungu Ungkap Alasan Belikan Kiesha Alvaro Mobil untuk Ultah ke-20
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement