Ambisi Kiesha Alvaro di 2024, Belajar Politik hingga Bakal Kuliah di Mesir

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:44 WIB
BOGOR - Kiesha Alvaro mengungkapkan ambisinya menyambut tahun baru 2024. Dia ngebet belajar politik dari sang ayah, Pasha Ungu, hingga berencana kuliah jurusan fikih (ilmu tentang hukum Islam) di Mesir.

"Sudah mulai (mengenal politik) masih belajar lah. Karena mungkin nggak bisa lepas ya masih nurun dari ayah ke aku. Apa salahnya belajar?" ujar Kiesha Alvaro saat ditemui Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/12/2023).

Kiesha kemudian mengungkapkan impian lain di tahun depan. Dia berencana melanjutkan studi S1 sampai S2 di Mesir.

"Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir (jurusan) Komunikasi dan Fikih," tuturnya.

"Sebenarnya ada tiga (pilihan), memang mau di Al Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih," sambungnya.

