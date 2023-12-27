Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kuliah di Mesir, Kiesha Alvaro Akan Rehat dari Dunia Hiburan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |01:02 WIB
Kuliah di Mesir, Kiesha Alvaro Akan Rehat dari Dunia Hiburan
Kiesha Alvaro ingin kuliah di Mesir (Foto: IG Kiesha)
A
A
A

JAKARTA- Kiesha Alvaro berencana melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar Mesir pada 2024. Dia bahkan berniat rehat dari dunia hiburan agar fokus menyelesaikan studinya.

"Itu makanya kalau waktu dan kegiatan nggak bertabrakan ya kuliah, jadi kuliah dulu buat belajar. Nggak mau kuliah buat formalitas doang," kata Kiesha Alvaro di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat.

Kuliah di Mesir, Kiesha Alvaro Akan Rehat dari Dunia Hiburan

Namun, putra sulung Pasha Ungu ini mengaku akan berusaha memaksimalkan semua kesibukannya.

Terpenting, kata Kiesha, pendidikannya tak terganggu dengan jadwal syuting di Jakarta.

"Kalau kasih di Jakarta akan ambil, kalau di Mesir tolak dulu," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/33/3149780/dimas_anggara-Kwtu_large.jpg
Okie Agustina Sebut Aksi Dimas Anggara Pukul Kiesha Alvaro di Luar Skenario
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/206/3124060/kiesha_alvaro_dan_aurora_ribero-afEP_large.jpg
Kiesha Alvaro sempat Canggung Beradegan Mesra dengan Aurora Ribero dalam Film Komang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/206/3122088/punya_image_berbeda_kiesha_alvaro_tertantang_perankan_raim_laode_di_film_komang-skuU_large.jpeg
Punya Image Berbeda, Kiesha Alvaro Tertantang Perankan Raim Laode di Film Komang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/206/3122083/kiesha_alvaro_belajar_stand_up_comedy_demi_perankan_raim_laode_di_film_komang-NC4I_large.jpeg
Kiesha Alvaro Belajar Stand Up Comedy Demi Perankan Raim Laode di Film Komang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117747/kiesha_alvaro-uWdk_large.jpg
Cerita Kiesha Alvaro Nyaris Jadi Korban Penipuan Syuting Series, Dapat Peran LGBT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015784/pasha-ungu-ungkap-alasan-belika-kiesha-alvaro-mobil-untuk-ultah-ke-20-StZeM1NU0v.jpg
Pasha Ungu Ungkap Alasan Belikan Kiesha Alvaro Mobil untuk Ultah ke-20
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement