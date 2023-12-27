Kuliah di Mesir, Kiesha Alvaro Akan Rehat dari Dunia Hiburan

JAKARTA- Kiesha Alvaro berencana melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar Mesir pada 2024. Dia bahkan berniat rehat dari dunia hiburan agar fokus menyelesaikan studinya.

"Itu makanya kalau waktu dan kegiatan nggak bertabrakan ya kuliah, jadi kuliah dulu buat belajar. Nggak mau kuliah buat formalitas doang," kata Kiesha Alvaro di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Jawa Barat.

Namun, putra sulung Pasha Ungu ini mengaku akan berusaha memaksimalkan semua kesibukannya.

Terpenting, kata Kiesha, pendidikannya tak terganggu dengan jadwal syuting di Jakarta.

"Kalau kasih di Jakarta akan ambil, kalau di Mesir tolak dulu," tuturnya.