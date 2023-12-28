Kaleidoskop 2023: 5 Konser Viral Mulai Dari BMTH Hingga Baskara Putra

JAKARTA - Ada cukup banyak event, khususnya perhetalan musik yang berlangsung sepanjang 2023. Bisa dibilang, tahun 2023 dipenuhi dengan jadwal konser musik yang cukup padat.

Di 2023 ini, hampir setiap bulan terdapat festival hingga konser musik skala internasional yang digelar. Saking banyaknya, beberapa konser diantaranya cukup viral dan menjadi pemberitaan di media.

Namun, dari sekian banyak perhelatan musik di sepanjang 2023, terdapat beberapa konser yang cukup fenomenal dan viral di tahun ini. Apa saja itu? Berikut daftarnya, dilansir dari berbagai sumber.

1. Coldplay

Kaleidoskop 2023: 5 konser viral (Foto: Instagram/coldplay)





Coldplay akhirnya menggelar konser perdananya di Indonesia pada 15 November lalu, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

Bisa dibilang, konser Coldplay cukup sukses mencuri perhatian masyarakat di Indonesia sampai berujung viral.

Mulai karena adanya gimmick berpantun “pinjam seratus” sampai menyapa dengan “Assalamualaikum”.

Selain itu, sederet lagu-lagu yang dibawakan oleh Chris Martin CS dalam konser yang berlangsung dalam waktu kurang lebih dua jam ini, ternyata berimbas besar pada ekonomi di Indonesia.

Bahkan, Konser Coldplay juga memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi dari penggunaan MRT Jakarta. Tercatat, moda transportasi ini sampai mengangkut sebanyak 163.162 orang di hari konser berlangsung.

Yang tidak kalah penting, okupansi hotel di sekitar GBK juga merangkak naik pada malam sebelum sampai satu malam sesudah Coldplay menggelar konser. Kabarnya hotel di sekitar venue penuh hingga 100 persen!

2. Aldi Taher

Kaleidoskop 2023: 5 konser viral (Foto: Instagram/alditaher.official)





Siapa sangka, sebelum kedatangan Coldplay, ternyata Aldi Taher sudah menggelar konser terlebih dahulu untuk menyambut kedatangan grup band asal Inggris tersebut.

Tak main-main, harga tiket Aldi Taher sampai dibanderol dengan harga termahal Rp100 Juta! Konser yang bertajuk "Forplay Tribute to Coldplay" itu digelar di Bengkel Space, SCBD, Jakarta pada 3 Juli 2023.

Harga Rp100 juta untuk sebuah tiket konser memang terdengar agak berlebihan, apalagi untuk penikmat musik di Indonesia.

Namun, tidak terduga, tiket konser dari berbagai kategori termasuk VIP seharga Rp 100 juta ini justru berhasil sold out. Rupanya, hasil penjualan tiket Aldi Taher tersebut disumbangkan untuk kegiatan amal kepada yayasan kanker.

Tujuan Aldi Taher tersebut terbilang mulia. Pasalnya, hasil penjualan tiket dari konser amal tersebut disumbangkan ke yayasan kanker, sebab Aldi Taher sendiri merupakan pejuang kanker dan ingin membuat orang bahagia.

3. Bring Me The Horizon

Kaleidoskop 2023: 5 konser viral (Foto: Instagram/bringmethehorizon)





Konser Bring Me The Horizon (BMTH) hari pertama yang digelar pada 10 November 2023 lalu sempat membuat heboh karena mendadak diberhentikan di tengah acara. Bahkan, pihak promotor memutuskan untuk tidak melanjutkan konser BMTH tersebut.

Usut punya usut, ada masalah teknis yang membuat band yang digawangi oleh Oliver Sykes ini tidak bisa kembali melanjutkan aksi panggung mereka. Disebutkan juga, hal ini karena penonton melakukan aksi perusakan terhadap beberapa fasilitas.

Saat itu, BMTH mengakhiri penampilan mereka pasca Oliver sempat mengajak penonton untuk bernyanyi bersama. Namun, sound system di konser tersebut mati, disusul seluruh member dari BMTH turun dari panggung.

Pihak promotor sempat meminta penonton untuk keluar dengan tertib dan tenang. Namun, karena merasa kecewa, penonton sempat rusuh sampai beberapa fasilitas di venue terpantau mengalami kerusakan.

Imbasnya, konser yang harusnya dijadwalkan berlangsung selama dua hari ini harus dibatalkan di hari kedua. Pembatalan konser BMTH hari kedua disampaikan langsung oleh pihak promotor, Ravel Entertainment melalui sosial media mereka beberapa jam sebelum acara berlangsung.

“Saya, Ravel Junardy selaku promotor Ravel Entertainment ingin mengklarifikasi dan memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan setlist penampil utama di show hari pertama dikarenakan kendala teknis,” tulis keterangan tersebut.

“Dan dengan sangat menyesal, kami menginformasikan bahwa show hari kedua terpaksa dibatalkan,” lanjutnya.

Meski begitu, pihak promotor memastikan akan menjamin dan me-refund biaya tiket untuk penonton di hari pertama dengan besaran proporsional dan secara penuh untuk penonton di hari kedua sebagai bentuk tanggung jawab mereka.