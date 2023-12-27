Bukan Jadi Ustadz, Ini Alasan Kiesha Alvaro Kuliah di Mesir

BOGOR - Kiesha Alvaro mengaku tak ingin menjadi Ustadz jika nantinya menyelesaikan studi S1 jurusan Komunikasi dan Fikih di Al-Azhar Mesir pada 2024.

Putra sulung Pasha Ungu itu mengatakan jika dirinya sudah merencanakan pendidikan di Mesir sejak lama.

"Rencananya mau kuliah S1 dan lanjut S2 di Mesir (jurusan) Komunikasi dan Fikih. Sebenarnya ada tiga (pilihan), memang mau di Al-Azhar. Sempat bingung mau ambil filsafat, atau tajwid hukum bacaan atau fikih. Aku lihat dari keluargaku, menurutku yang masuk dalam keluarga lebih ke fikih," jelas Kiesha Alvaro saat ditemui di Pengadilan Agama (PA) Bogor, Rabu (27/12/2023).

Kiesha kemudian menanggapi pertanyaan publik soal rencananya menjadi ulama usai kuliah di Mesir.

Dia mengaku akan menggunakan ilmunya sebagai bekal berumah tangga dan tak kepikiran menjadi Ustadz.

"Nggak mau jadi Ustadz, karena jadi bekal aja saat berumah tangga. Gimana mau jadi imam kalau nggak ada bekalnya," jelasnya.