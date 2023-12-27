Ikut Nyaleg, Henny Mona Ingin Mengabdi Pada Masyarakat Bekasi

JAKARTA - Tak sedikit artis yang mencoba peruntungan mereka di dunia politik pada Pemilu 2024. Setelah Dede Sunandar, Juwita Bahar, Vicky Prasetyo, dan Choky Sitohang kini giliran Henny Mona yang juga ikut mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Bekasi Kota.

Diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Henny Mona diketahui akan berjuang memperebutkan kursi DPRD Bekasi Kota lewat Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih dan Pondok Melati.

Bagi wanita 38 tahun ini, politik merupakan sebuah pengabdian. Oleh karenanya, ia ingin mengabdikan diri untuk memperjuangkan aspirasi rakyat demi masyarakat bekasi.

"Politik bagi saya adalah pengabdian. Melalui Partai Solidaritas Indonesia, Bismillah, Insya Allah ini menjadi jalan Pengabdian saya," ujar pemlik nama asli Henny Yuliyanah ini.

Henny Mona ingin mengabdi pada masyarakat Bekasi (Foto: Instagram/hennymonayr)





"Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk kepentingan masyarakat Bekasi," tegasnya.

Henny sendiri mengaku mendapatkan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya saat memilih untuk maju sebagai caleg. Bahkan ia sendiri mengaku diajak langsung oleh Ketua Umum Partai PSI yakni Kaesang Pangarep untuk maju sebagai Caleg dan memiliki Dapil 4 lantaran ingin mengabdi untuk masyarakat disekitar tempat tinggalnya.

"Alhamdulillah (didukung) bukan saja keluarga tapi dari teman teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, karyawan saya, kerabat dan juga partner bisnis saya juga sangat mendukung. Serta teman teman kecil saya karena saya kecil dan besar di Bekasi khususnya Dapil 4," paparnya.

"Saya lebih memilih untuk menjadi Calon Legislatif DPRD Bekasi Kota khususnya Dapil 4 karena saya kecil dan besar di Dapil 4. Saya ingin mengabdi untuk Bekasi yang merupakan tempat tinggal saya, yang menjadikan saya sampai pada posisi ini. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan jalan pengabdian ini menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Saya yakin bahwa PSI sebagai representasi anak muda untuk dapat diberikan kesempatan agar dapat mengabdi untuk Bekasi," tambahnya.