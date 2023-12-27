Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikut Nyaleg, Henny Mona Ingin Mengabdi Pada Masyarakat Bekasi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:02 WIB
Ikut Nyaleg, Henny Mona Ingin Mengabdi Pada Masyarakat Bekasi
Henny Mona ingin mengabdi pada masyarakat Bekasi (Foto: Instagram/hennymonayr)
A
A
A

JAKARTA - Tak sedikit artis yang mencoba peruntungan mereka di dunia politik pada Pemilu 2024. Setelah Dede Sunandar, Juwita Bahar, Vicky Prasetyo, dan Choky Sitohang kini giliran Henny Mona yang juga ikut mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Bekasi Kota.

Diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Henny Mona diketahui akan berjuang memperebutkan kursi DPRD Bekasi Kota lewat Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih dan Pondok Melati. 

Bagi wanita 38 tahun ini, politik merupakan sebuah pengabdian. Oleh karenanya, ia ingin mengabdikan diri untuk memperjuangkan aspirasi rakyat demi masyarakat bekasi.

"Politik bagi saya adalah pengabdian. Melalui Partai Solidaritas Indonesia, Bismillah, Insya Allah ini menjadi jalan Pengabdian saya," ujar pemlik nama asli Henny Yuliyanah ini.

Henny Mona

Henny Mona ingin mengabdi pada masyarakat Bekasi (Foto: Instagram/hennymonayr)


"Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk kepentingan masyarakat Bekasi," tegasnya.

Henny sendiri mengaku mendapatkan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya saat memilih untuk maju sebagai caleg. Bahkan ia sendiri mengaku diajak langsung oleh Ketua Umum Partai PSI yakni Kaesang Pangarep untuk maju sebagai Caleg dan memiliki Dapil 4 lantaran ingin mengabdi untuk masyarakat disekitar tempat tinggalnya.

"Alhamdulillah (didukung) bukan saja keluarga tapi dari teman teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, karyawan saya, kerabat dan juga partner bisnis saya juga sangat mendukung. Serta teman teman kecil saya karena saya kecil dan besar di Bekasi khususnya Dapil 4," paparnya.

"Saya lebih memilih untuk menjadi Calon Legislatif DPRD Bekasi Kota khususnya Dapil 4 karena saya kecil dan besar di Dapil 4. Saya ingin mengabdi untuk Bekasi yang merupakan tempat tinggal saya, yang menjadikan saya sampai pada posisi ini. Semoga Allah SWT  meridhoi perjuangan jalan pengabdian ini menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Saya yakin bahwa PSI sebagai representasi anak muda untuk dapat diberikan kesempatan agar dapat mengabdi untuk Bekasi," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement