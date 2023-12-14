Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aditya Zoni Diminta Urus Kakaknya yang Kecanduan Narkoba hingga Dianggap Tak Pantas Nyaleg

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |13:56 WIB
Aditya Zoni Diminta Urus Kakaknya yang Kecanduan Narkoba hingga Dianggap Tak Pantas Nyaleg
Aditya Zoni diminta urus Ammar Zoni yang kecanduan narkoba (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni kembali ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Pria 30 tahun itu ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Selasa, 12 Desember 2023 di sebuah apartemen kawasan Serpong, Tangerang.

Penangkapan Ammar Zoni untuk ketiga kalinya terkait kasus narkoba, jelas membuat keluarganya menjadi sorotan. Tak hanya Irish Bella selaku istri yang kini tengah berhadapan dengan perceraiannya dengan Ammar, adik kandung dari bintang film Madu Murni tersebut juga ikut disorot.

Ya, aktivitas Aditya Zoni mendadak disorot oleh netizen pasca-tertangkapnya lagi Ammar Zoni lantaran kasus narkoba. Terlebih, Aditya kini tengah berada dalam masa kampanye lantaran mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 6.

Sejumlah netizen pun terlihat ramai membanjiri kolom komentar unggahan terbaru Aditya Zoni di Instagramnya. Dalam foto tersebut, Aditya Zoni terlihat berpose dengan rekan-rekan satu partainya.

Aditya Zoni dan keluarga

Aditya Zoni diminta urus Ammar Zoni yang kecanduan narkoba (Foto: Instagram/real_aditya1)

Kasus yang kini menimpa kakak Aditya sontak membuat netizen pun meragukan adik Ammar Zoni untuk ikut dalam pemilu 2024. Bahkan tak sedikit yang meminta agar suami Yasmine Ow itu untuk fokus pada kakaknya yang sudah tiga kali terjerat narkoba.

"Gausah sok mau ngurusin rakyat. Urusin dulu noh kakak lo yang keluar masuk penjara kecanduan narkoba," kata _rian***.

"Ngurus abangnya aja gak becus, konon urus rakyat," timpal pisan***.

Halaman:
1 2
