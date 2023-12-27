Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aditya Zoni Sudah Jenguk Ammar Zoni di Penjara Meski Kecewa dengan Kelakuan Kakaknya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |07:45 WIB
Aditya Zoni Sudah Jenguk Ammar Zoni di Penjara Meski Kecewa dengan Kelakuan Kakaknya
Aditya Zoni sudah jenguk Ammar Zoni di Penjara (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

JAKARTA - Aditya Zoni akhirnya angkat bicara terkait kondisi kakaknya, Ammar Zoni, yang saat ini masih mendekam di penjara lantaran kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Awalnya, awak media menanyakan alasan dibalik keputusan Aditya Zoni belum menjenguk sang kakak yang berada di penjara.

Akan tetapi, suami dari Yasmine Ow ini membantah jika dirinya belum menjenguk Ammar Zoni. Dia menegaskan bahwa dirinya sudah menemui sang kakak namun memang tak terendus oleh publik.

Pernyataan Aditya sontak berbanding terbalik dengan ucapan kuasa hukum Ammar beberapa waktu lalu. Pasalnya, ia sempat menyebut bahwa kondisi Ammar Zoni cukup memprihatinkan lantaran ditinggalkan oleh orang-orang terdekat bahkan keluarga pun belum menjenguknya

Kendati begitu, Aditya mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai kondisi sang kakak. Pasalnya ia masih terus fokus terhadap kondisi kesehatan sang ayah.

Aditya Zoni

Aditya Zoni sudah jenguk Ammar Zoni di Penjara (Foto: Instagram/real_aditya1)


"Salah sih, teman-teman media aja yang gak sadar saya jenguk, cuma saya sekarang gak bisa komentar banyak karena memang saya fokus untuk kesembuhan bapak saya, keluarga saya," ujar Aditya Zoni dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu (27/12/2023).

Sementara itu, sebagai adik, Adit sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap sang kakak. Mengingat, kejadian tertangkap narkoba sudah tiga kali dialami oleh kakaknya.

"Ya sudah lah saya juga kecewa. Jujur aja kita semua kecewa, saya sebagai adiknya kecewa dan saya kaget juga kenapa ini harus menjadi tiga kali," paparnya.

"Seharusnya itu kalau kita jatuh di lubang yang sama itu cukup dua kali, ternyata tiga kali. Berarti ya sudah itu mungkin jalan hidup dia, memang harus melakukan itu," sambungnya.

