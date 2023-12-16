Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diterpa Isu Pisah, Aditya Zoni dan Yasmine Ow Pamer Bareng sama Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |12:05 WIB
Diterpa Isu Pisah, Aditya Zoni dan Yasmine Ow Pamer Bareng sama Anak
Aditya Zoni dan Yasmine Ow diterpa isu pisah. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga Ammar Zoni menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, saat Ammar Zoni dalam proses perceraian dengan sang istri Irish Bella dia kembali ditangkap kasus narkoba untuk ketiga kalinya.

Bukan hanya rumah tangga Ammar yang dikabarkan bermasalah. Rumah tangga sang adik Aditya Zoni pun diterpa isu tak sedap. Pasalnya, Yasmine Ow yang merupakan istri dari Aditya Zoni sudah tak lagi mengikuti akun Instagram suaminya.

Selain itu, Yasmine menghapus foto kebersamaannya dengan Aditya di sosial medianya. Hanya tersisa satu video saat bersama sang suami dan kakak serta kakak iparnya, Ammar Zoni dan Irish Bella.

Beberapa netizen sempat mempertanyakan alasan Yasmine menghapus foto sang suami hingga momen kebersamaan mereka lenyap dari akun Instagramnya.

Aditya Zoni mengunggah video di Instagram Story melalui akun @real_aditya1 yang seolah menjadi jawaban isu menerpa rumah tangganya.

Video tersebut memperlihatkan kebersamaannya dengan sang istri dan putra mereka, Zayn Serdar Enver Warman.

