HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Aditya Zoni, Adik Ammar Zoni yang Sibuk Kampanye Saat Kakaknya Tertangkap Narkoba

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:05 WIB
Biodata dan Agama Aditya Zoni, Adik Ammar Zoni yang Sibuk Kampanye Saat Kakaknya Tertangkap Narkoba
Biodata dan Agama Aditya Zoni (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan Agama Aditya Zoni dicari lantaran merupakan anggota keluarga dari aktor Ammar Zoni. Pasalnya, setelah dua hari Ammar Zoni diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat, hingga kini pihak keluarga masih bungkam dan belum bicara terkait penangkapan tersebut.

Menariknya, Aditya Zoni yang merupakan adik dari Ammar tampak fokus untuk berkampanye. Di akun Instagramnya, ia bahkan terlihat sibuk mempromosikan dirinya sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 6 dari salah satu partai politik.

Aditya Zoni memiliki nama asli Muhammad Aditya Warman. Ia diketahui merupakan adik kandung Ammar Zoni yang mengikuti jejak sang kakak untuk menjadi publik figur.

Selain bersaudara dengan Ammar, pria 23 tahun ini juga memiliki saudara lain, yakni Panji Zoni, yang merupakan adiknya.

Aditya Zoni

Biodata dan Agama Aditya Zoni (Foto: Instagram/real_aditya1)


Lahir di Depok, Jawa Barat pada 2 Februari 2000, Aditya Zoni mulai berkarier di dunia hiburan sejak 2017. Ia diketahui debut lewat sinetron Hati yang Memilih dan berperan sebagai Dewa.

Menganut agama Islam, selain tampil di sinetron, adik ipar Irish Bella ini juga sempat tampil dalam serial web hingga film. Ia juga pernah menjadi model video klip untuk lagu Cinta karena Cinta milik Judika.

