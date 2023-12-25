Best Couple, Ranty Maria dan Rayn Wijaya Rayakan Natal Bersama

JAKARTA - Ranty Maria dan Rayn Wijaya menikmati momen bersama di Natal 2023. Ranty Maria dan Rayn Wijaya membagikan momen bahagia tersebut dibagikan di laman Instagram masing-masing.

Dalam postingan terlihat keduanya pose di ruang tamu dengan latar pohon Natal dengan hiasan berwarna putih. Terlihat juga dekorasi Natal yang khas di bagian dinding rumah tersebut.

"Merry Christmas everyone from us," tulis Rayn Wijaya yang direpost ulang oleh sang kekasih.

Dalam foto itu keduanya terlihat memakai outfit casual. Rayn memilih memakai sweatshirt hijau dipadukan dengan celana hijau bergaris. Sementara itu Ranty memilih memakai blouse putih dan celana merah.

Rayn nampak pose duduk di sofa berwarna hijau army, sementara Ranty duduk di tepi sofa sambil tersenyum dan bergaya imut memegang pipi. Keduanya tak lupa menebarkan senyum manisnya.

