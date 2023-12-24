Pinkan Mambo Dinikahi Arya Khan dengan Maskawin Rp100 Ribu, Netizen: Katanya Lebih Kaya dari Raffi Ahmad

Pinkan Mambo dan Arya Khan menikah dengan maskawin Rp100 ribu (Foto: ist)

JAKARTA - Pinkan Mambo berhasil membuat publik terkejut dengan kabar pernikahannya. Saat siaran langsung TikToknya, Pinkan Mambo diam-diam menggelar akas nikah dengan seleb TikTok Arya Khan, pada Minggu (24/12/2023).

Prosesi akad nikah digelar di kediaman pihak laki-laki. “Nikah di rumah Arya,” tulis Pinkan Mambo, yang menyiarkan prosesi akad nikahnya di TikTok pribadinya.

Pernikahan tersebut jauh dari kata mewah, tak ada dekorasi mereka hanya tampil dengan pakaian yang sederhana.

Bahkan ketika akad nikah, Pinkan dan Arya hanya duduk bersila di atas karpet hijau saat berhadapan dengan penghulu.

Begitu juga dengan maharnya, Arya Khan hanya memberikan mas kawin sebesar Rp100 ribu kepada Pinkan Mambo.

"Saya terima nikahnya Pinkan Ratnasari binti Yoke Mambo dengan maskawin Rp 100 ribu, kontan,” ucap Arya Khan.