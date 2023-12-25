Nur Anita Tidak Pernah Berekspektasi di Awal Terjun Menjadi Konten Kreator

JAKARTA - Sosial media membuat sejumlah hobi menjadi ladang rezeki. Tak terkecuali bagi Nur Anita, seorang konten kreator yang dikenal lantaran video beauty dan lifestylenya.

Mengaku hobi foto, mereview produk dan travelling membuat Nur Anita pun iseng membuat konten. Menariknya, dari keisengan tersebut, perempuan kelahiran Bogor ini justru mampu mendapatkan pundi-pundi uang dari videonya.

BACA JUGA: Rachel Vennya Beberkan Alasan Tak Lagi Buat Konten di YouTube

"Awal mula saya memasuki dunia konten kreator sejak awal pandemi Covid-19, karena saya Punya Hobi foto, review produk dan travelling. Dari dulu memang cita-cita saya mau punya travel, doakan segera terkabul ya. Alhamdulilah sekarang hobi saya bisa tersalurkan dan tidak mengganggu pekerjaan yang lain," jelas Nur Anita.

"Kalau karier utama saya sebenarnya karyawan swasta di salah satu perusahaan Jepang yang bergerak di bidang otomotif, dan memang masih berjalan sampai sekarang. Awalnya hanya coba-coba saja (bikin konten), tapi ternyata respon netizen positif dan suka dengan konten konten saya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi konten kreator beauty dan lifestyle," sambungnya.

Nur Anita tak pernah berekspektasi di awal terjun menjadi konten kreator (Foto: Instagram/nitze_fullsmile)

Perempuan keturunan Jawa-Cina ini pun mengaku tak pernah berekspektasi lebih soal konten-konten yang ia produksi sendiri. Namun, ia justru mendapatkan banyak endorse, hingga menganggap bahwa aktivitas sebagai konten kreator mampu membuatnya hilang dari rasa stres.

"Saya nggak expect kesitu (dapat endorse). Jadi sebenernya untuk sebagai konten kreator bagi saya saat ini belum ke arah berkarier ya, lebih ke Hobi. Karena memang saya senang ngelakuinnya," bebernya.

"Malah seperti aktivitas ini jadi wadah saya untuk berkreasi dan ngilangin stres dari aktivitas utama saya. Senang aja melihat respon dan antusias dari followers pada konten saya," lanjutnya.