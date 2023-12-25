Rachel Vennya Beberkan Alasan Tak Lagi Buat Konten di YouTube

JAKARTA - Sudah hampir satu tahun lamanya Rachel Vennya tak pernah lagi mengunggah video baru di akun YouTubenya. Terakhir, ia diketahui membuat konten fashion di akun YouTube dengan jumlah viewers 45 ribu orang.

Lantaran sudah cukup lama tak membuat konten, baru-baru ini mantan istri Niko Al Hakim tersebut ditagih oleh salah satu netizen untuk membuat video di YouTube. Mengingat, saat ini Rachel dan dua buah hatinya tengah berlibur ke Eropa, sehingga ada banyak masyarakat yang penasaran dengan keseruan mereka, hingga berharap akan ada versi lengkap liburan dalam unggahan video.

"Ayok buruan up di YouTube ka Chell. Semoga nggak lupa ya kalo punya YouTube," kata netizen tersebut, mengomentari salah satu unggahan Rachel di Instagram Story.

Sayangnya, Rachel Vennya mengaku sudah enggan membuat video di akun YouTubenya lagi. Bahkan, ia tak segan meminta netizen tersebut untuk melupakan YouTubenya.

Alasan Rachel Vennya tak lagi unggah video di YouTube (Foto: Instagram/@rachelvennya)



