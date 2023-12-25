Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya Beberkan Alasan Tak Lagi Buat Konten di YouTube

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |07:10 WIB
Rachel Vennya Beberkan Alasan Tak Lagi Buat Konten di YouTube
Alasan Rachel Vennya tak lagi unggah video di YouTube (Foto: Instagram/@rachelvennya)
A
A
A

JAKARTA - Sudah hampir satu tahun lamanya Rachel Vennya tak pernah lagi mengunggah video baru di akun YouTubenya. Terakhir, ia diketahui membuat konten fashion di akun YouTube dengan jumlah viewers 45 ribu orang.

Lantaran sudah cukup lama tak membuat konten, baru-baru ini mantan istri Niko Al Hakim tersebut ditagih oleh salah satu netizen untuk membuat video di YouTube. Mengingat, saat ini Rachel dan dua buah hatinya tengah berlibur ke Eropa, sehingga ada banyak masyarakat yang penasaran dengan keseruan mereka, hingga berharap akan ada versi lengkap liburan dalam unggahan video.

"Ayok buruan up di YouTube ka Chell. Semoga nggak lupa ya kalo punya YouTube," kata netizen tersebut, mengomentari salah satu unggahan Rachel di Instagram Story.

Sayangnya, Rachel Vennya mengaku sudah enggan membuat video di akun YouTubenya lagi. Bahkan, ia tak segan meminta netizen tersebut untuk melupakan YouTubenya.

Rachel Vennya

Alasan Rachel Vennya tak lagi unggah video di YouTube (Foto: Instagram/@rachelvennya)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152485/rachel_vennya-aOZE_large.jpg
Cerai, Okin Tetap Anggap Rachel Vennya sebagai Safe Zone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151918/rachel_vennya_dan_okin-e10B_large.jpg
Okin Buka Peluang Rujuk dengan Rachel Vennya, Janji Tak akan Selingkuh Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149472/rachel_vennya-V0Ev_large.jpg
Rachel Vennya Bikin Konten TikTok Bareng Okin, Ramai Didoakan Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132891/rachel_vennya-2Y3O_large.jpg
Rachel Vennya Geram, Bea Cukai Tahan 60 Cushion Korea Miliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/206/3096009/rachel_vennya-TbaQ_large.jpg
Awalnya Tak Percaya, Rachel Vennya Alami Hal Mistis saat Syuting Film Hutang Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/33/3088579/rachel_vennya-ly83_large.jpg
Rajin Main Film, Rachel Vennya: Aku Ingin Keluar Zona Nyaman
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement