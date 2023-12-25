Sering Dikira Dokter Hewan, Konten Kreator Wildan Mochamad Maulana Ternyata Sarjana Arsitektur

JAKARTA - Wildan Mochamad Maulana merupakan seorang konten kreator asal Pekalongan, Jawa Tengah. Meski merupakan lulusan S1 Teknik Arsitektur dan S2 Teknik Sipil, pria yang dikenal dengan nama Wildan Mochmaul ini sering kali dikira seorang dokter hewan, lantaran konten merawat hewan miliknya.

Pria keturunan Jawa, Arab dan Cina ini sehari-harinya bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Namun, lantantara hobi memelihara dan merawat hewan unik yang juga merupakan hobinya, nama Wildan pun mulai dikenal luas oleh masyarakat.

"Kalau karier utama saya sebenarnya arsitek dan memang masih berjalan sampai sekarang. Sehari-hari saya bekerja di sebuah perusahaan konstruksi," ujar Wildan.

"Awal mula saya memasuki dunia konten kreator, karena saya punya hobi merawat hewan-hewan unik. Itu memang hobi saya dari kecil. Memang dulu cita cita jadi dokter hewan tapi nggak kesampaian, malah pas gede sekolahnya mengambil jurusan arsitek," sambungnya.

Wildan Mochamad Maulana ternyata sarjana arsitektur (Foto: Dok. Wildan Mochmaul)

Berawal dari keinginannya untuk mendokumentasikan peliharaannya di media sosial, konten Wildan justru menarik perhatian netizen. Bahkan tak sedikit yang mendesaknya untuk membuat konten YouTube, berkolaborasi dengan beberapa YouTuber, hingga berhasil mendapatkan endorsement dari berbagai brand ternama.

Bagi Wildan yang sempat meledak lantaran konten menggabungkan DNA hewan, hingga saat ini ia masih menjadikan video-video yang diunggahnya sebagai hobi. Sebagai sarjana arsitektur, ia justru lebih fokus pada pekerjaan utamanya. Meski, ia tidak memungkiri banyak orang yang mengira ia adalah seorang Sarjana Kedokteran Hewan.

"Semenjak saya aktif sebagai konten kreator kayaknya identitas saya sebagai arsitek malah kalah. Saya lebih dikenal dikiranya dokter hewan," bebernya.

"Beberapa kali acara, pas saya sebagai pembicara di beberapa seminar, ending nya pas selesai orang pasti kaget. 'Loh pak Wildan ini Wildan DNA kan? Kirain anda dokter hewan tadi kami bingung kok malah ngomongin nya konstruksi?', saya sih anggap sebagai hiburan saja," tambahnya.