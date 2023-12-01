Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Mesra Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett di Penghujung Akhir Tahun, Excited Sambut Natal

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |17:05 WIB
Potret Mesra Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett di Penghujung Akhir Tahun, Excited Sambut Natal
Potret romantis Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Biduk rumah tangga Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett sempat diisukan mengalami keretakan akibat dilanda isu perselingkuhan. Namun, keduanya siap membuka lembaran baru.

Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett semakin harmonis dan kerap kali membagikan momen kebersamaan melalui media sosial.

Pada unggahan terbaru Lady Nayoan memamerkan foto keluarga kecilnya dengan di bertemakan natal.

Lady Nayoan mengaku dirinya tak kuasa menahan haru ketika menulis caption pada unggahan tersebut, sebab ia akan pergi liburan tanpa suami dan anak-anaknya. Memasuki bulan Desember, dirinya tidak sabar untuk segera menyambut natal.

“Lihat tanggal ternyata sudah 1 Desember saja nih ya, bulan terakhir di tahun 2023, sebentar lagi mau Natal,” tuturnya di Instagram miliknya @ladynayoan, Jumat (1/12/2023).

Halaman:
1 2 3
