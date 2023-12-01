Potret Mesra Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett di Penghujung Akhir Tahun, Excited Sambut Natal

JAKARTA - Biduk rumah tangga Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett sempat diisukan mengalami keretakan akibat dilanda isu perselingkuhan. Namun, keduanya siap membuka lembaran baru.

Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett semakin harmonis dan kerap kali membagikan momen kebersamaan melalui media sosial.

BACA JUGA: Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Belum Kepikiran Nambah Momongan usai Rujuk

Pada unggahan terbaru Lady Nayoan memamerkan foto keluarga kecilnya dengan di bertemakan natal.

Lady Nayoan mengaku dirinya tak kuasa menahan haru ketika menulis caption pada unggahan tersebut, sebab ia akan pergi liburan tanpa suami dan anak-anaknya. Memasuki bulan Desember, dirinya tidak sabar untuk segera menyambut natal.

“Lihat tanggal ternyata sudah 1 Desember saja nih ya, bulan terakhir di tahun 2023, sebentar lagi mau Natal,” tuturnya di Instagram miliknya @ladynayoan, Jumat (1/12/2023).