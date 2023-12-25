10 Rekomendasi Lagu Natal, Cocok Diputar di Rumah

JAKARTA - Rekomendasi lagu natal yang cocok diputar di rumah dibahas dalam artikel ini. Momen perayaan natal tentunya kurang afdol jika tanpa lagu-lagu meriah penuh makna.

Lagu-lagu bertema Natal ini pun sering kali diputar di berbagai tempat untuk memeriahkan suasana Natal.

Tak hanya di tempat-tempat umum, lagu-lagu Natal ini juga bisa Anda putar di rumah menyambut hari yang spesial. Lagu Natal ini pun memiliki makna mendalam sekaligus simbol suka cita di hari raya ini.

Berikut 10 rekomendasi lagu Natal yang cocok Anda putar di rumah dilansir berbagai sumber, Minggu (24/12/2023):

1. All I Want For Christmas Is You

Pertama ada lagu All I Want For Christmas Is You yang sukses dibawakan Mariah Carey. Lagu ini nampaknya begitu identik dengan momen Natal dan selalu diputar di berbagai tempat.

All I Want For Christmas Is You ini pertama kali dirilis pada tahun 1995. Popularitas lagu ini pun naik setiap tahun, sebelum akhirnya menduduki puncak tangga lagu AS pada tahun 2019 dan tangga lagu Inggris pada tahun 2020.

2. Jingle Bell Rock

Satu lagi lagu Natal yang cocok diputar di rumah Anda adalah Jingle Bell Rock. Versi paling terkenal dari lagu klasik liburan ini direkam oleh Bobby Helms pada tahun 1957. Kemudian, musisi Hall & Oates merilisnya sebagai single di awal tahun 80an dan kini hits hingga sekarang.

3. Santa Claus Is Coming To Town

Lagu satu ini nampaknya juga tak boleh ketinggalan saat Natal. Santa Claus Is Coming To Town merupakan lagu Natal yang sukses dibawakan Jackson 5 yang rilis di tahun 1970. Lagu ini pun memiliki banyak versi, salah satunya saat dibawakan ulang oleh musisi, Michael Buble.

4. Fairy Tale of New York





Kemudian ada lagu Fairy Tale of New York milik The Pogues dan Kirsty MacColl. Lagu ini juga kerap diputar jelang perayaan Natal.

Lagu ini pun bermakna tentang harapan, keputusasaan, dan patah hati. Makna lagu ini pun tentu sesuai dengan nuansa Natal yang damai dan penuh harapan.

5. Last Christmas

Lagu satu ini tentu tak asing di telinga Anda. Last Christmas juga salah satu lagu Natal populer dan cocok diputar di rumah. Lagu yang dibawakan George Michael ini pun memiliki makna tersendiri yang menyentuh hati.