DERETAN lagu Natal terpopuler sepanjang masa. Menjelang awal bulan Desember lagu-lagu Natal yang kerap diputar. Entah di pusat perbelanjaan, maupun di rumah orang-orang yang merayakan.

Lagu Natal memang kerap kali diputar untuk membangun semangat dan suasana ceria jelang perayaannya yang penuh suka cita.

Berikut ini adalah deretan lagu Natal terpopuler sepanjang masa seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

All I Want for Christmas is You - Mariah Carey

Keberadaan lagu All I Want for Christmas is You ini pastinya sudah tidak asing lagi di kuping sejumlah orang. Pasalnya, lagu yang dinyanyikan Mariah Carey ini menjadi salah satu lagu wajib yang harus diputar menjelang peringatan hari natal.

Lagu yang direkam pada 1994 ini memiliki arti jika dia tidak memperdulikan tentang hadiah-hadiah yang diberikan kepada. Namun, dia mengaku hanya menginginkan orang-orang terkasihnya untuk menghabiskan waktu bersamanya.

Last Christmas - Wham!

Sebelum dicover oleh Ariana Grande, lagu Last Christmas ini ditulis oleh George Michael dan dipopulerkan oleh duo Wham! Diketahui, lagu ini tercipta saat George tengah mengunjungi orang tuanya.

Setelah dicover Ariana, lagu ini semakin hits dan masuk dalam kategori ‘Christmas Hits’ di platform Spotify.

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas - Michael Buble

Lagu It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas yang dinyanyikan oleh Michael Buble ini memiliki nuansa orkestra dan retro.

Lagu yang rilis pada 2011 ini memiliki arti tentang suasana dan beragam dekorasi Natal yang dapat ditemui di berbagai sudut kota.

Santa Claus is Coming to Town - The Jackson 5 Santa Claus is Coming to Town adalah lagu legendaris yang diciptakan oleh Haven Gillespie dan John Frederick Coots pada 1934 silam. Sejumlah deretan musisi ternama dunia layaknya The Jackson 5, Michael Buble, hingga Mariah Carey sempat meng-cover lagu ini. Jadi, tak heran jika menjelang peringatan hari Natal, lagu ini kerap diputar. Mistletoe - Justin Bieber Musisi ternama, Justin Bieber juga mempunyai lagu natal populer sepanjang masa berjudul Mistletoe dari albumnya bertajuk “Under the Mistletoe”. Mistletoe menjadi penjualan mingguan terbaik ketiga penyanyi 28 tahun ini, setelah album terbaiknya, “My World 2.0.”. BACA JUGA:5 Tips Menghias Pohon Natal dengan Ornamen Cantik, Indah Dipandang! Jingle Bell Rock - Bobby Helms Lagu Jingle Bell Rock sudah berusia lebih dari setengah abad sejak perilisannya pada 1957 silam. Lagu natal satu hits satu ini dipopulerkan oleh Bobby Helms dan menjadi referensi awal untuk rock n’roll yang masih merupakan genre baru di era itu. White Christmas - Bing Crosby Bing Crosby merupakan penyanyi pertama yang membawakan lagu White Christmas. Lagu ciptaan Irvan Berlin ini menjadi salah satu andalan lagu natal setiap tahun, meski dirilis perdana pada 1941 silam.