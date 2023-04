JAKARTA – Bulan Ramadhan sebentar lagi akan segera berakhir. Sambil menunggu datangnya Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran lebih baik mendengarkan lagu-lagu religi yang menyejukkan hati. Berikut ini beberapa lagu spesial Ramadhan seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Tombo Ati

Lagu religi yang pertama pasti cukup dihafal banyak orang, yakni lagu ‘Tombo Ati. Lagu tersebut adalah sebuah lagu religi yang berasal dari Jawa Tengah, Indonesia. Lagu ini mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik, seperti rasa syukur, sabar, dan tawakal kepada Tuhan.

2. Ramadhan

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, lagu ‘Ramadhan’ yang dinyanyikan oleh Maher Zain juga patut untuk didengarkan. Diketahui, lagu penyanyi asal Swedia ini memang populer di kalangan umat Muslim di seluruh dunia, terutama pada bulan Ramadhan sebagai lagu pengiring dalam merayakan bulan suci.

3. Ramadhan Tiba

Sambut Ramadhan dengan hati yang riang gembira sambil menyanyikan lagu ‘Ramadhan Tiba’. Lagu tersebut dinyanyikan dan diciptaan Opick. Lagu yang rilis pada tahun 2012 ini menjadi lagu populer yang sering dinyanyikan selama bulan Ramadhan. Menceritakan tentang keindahan bulan Ramadhan dan semangat umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh.

4. Lagu Ya Nabi Salam Alayka

Lagu yang populer di kalangan umat Muslim di seluruh dunia selanjutnya adalah lagu ‘Ya Nabi Salam Alayka’. Kagu tersebut merupakan lagu dari Maher Zain yang dirilis pada tahun 2009 dalam album bertajuk "Thank You Allah". Lirik lagunya mengungkapkan perasaan kekaguman dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW serta memohon agar kita bisa mengikuti teladan dan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari.

5. Lagu Marhaban Ya Ramadhan

Selain lagu ‘Ramadhan Tiba’ ada pula lagu ‘Marhaban Ya Ramadhan’ yang juga menjadi lagu populer untuk dinyanyikan selama Bulan Ramadhan. Lagu ini diciptakan oleh Haddad Alwi, seorang penyanyi religi Indonesia, dan dirilis pada tahun 1998. Lagu tersebut menunjukkan semangat umat Muslim dalam menyambut bulan yang penuh berkah ini.

6. Lagu Assalamualaikum

Diketahui, ‘Lagu Assalamualaikum’ termasuk dalam lagu populer yang sering dinyanyikan dalam acara-acara keagamaan dan kegiatan-kegiatan Islam. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 2016 oleh grup musik Maher Zain. Lagu tersebut mengajak kita untuk saling memberi salam, menghormati, dan mencintai satu sama lain.*