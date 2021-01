SEOUL - Gaon Chart kategori digital singles kembali kedatangan musisi Barat. Masih bernuansa Natal, Gaon Chart edisi 20-26 Desember 2020 diramaikan oleh lagu-lagu carol dari Mariah Carey dan Ariana Grande.

Mengutip laman Gaon, Minggu (3/1/2021), Mariah Carey berhasil menjadi runner-up pekan ini lewat lagu Natal legendarisnya, All I Want For Christmas Is You. Selama seminggu, lagu ini mengumpulkan 24,009,950 poin.

Sementara itu, Ariana Grande menjadi pengunci 5 besar dengan lagunya, Santa Tell Me. Poin yang diperolehnya beda tipis dari penghuni posisi 3 dan 4, yakni Kyung Seo dan BTS.

Di posisi puncak, lagu dari Show Me the Money season 9 masih merajai. VVS dari Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS berhasil meraih poin sebanyak 25,121,948.

Berikut daftar 10 besar Gaon Chart kategori digital singles:

1. Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS (Produced by GroovyRoom) - "VVS" - 25,121,948 Points

2. Mariah Carey - "All I Want For Christmas Is You" - 24,009,950 Points

3. Kyung Seo - "Shiny Star (2020)" - 19,944,510 Points

4. BTS - "Dynamite" - 19,797,027 Points

5. Ariana Grande - "Santa Tell Me" - 19,050,565 Points

6. LILBOI ft. Giriboy, BIG NAUGHTY - "If Tomorrow Comes" - 17,700,603 Points

7. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 17,025,480 Points

8. LIL BOI ft. YUMDDA, Giriboy, Zion.T - "CREDIT" - 15,825,882 Points

9. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 14,908,106 Points

10. IU - "Merry Christmas In Advance" - 14,869,302 Points

