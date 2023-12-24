Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mualaf, Pinkan Mambo Resmi Menikah dengan Arya Khan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |14:00 WIB
Mualaf, Pinkan Mambo Resmi Menikah dengan Arya Khan
Pinkan Mambo dan Arya Khan menikah (Foto: IG Pinkan)
A
A
A

JAKARTA - Pinkan Mambo dan Arya Khan resmi menikah. Dalam live Tiktok, Pinkan dan Arya terlihat melaksanakan ijab kabul.

"Nikah di rumah Arya," tulis Pinkan Mambo.

Pernikahan berlangsung sederhana. Pinkan juga terlihat mengenakan gaun sederhana. Sang suami, Arya kan juga terlihat hanya mengenakan batik dan peci hitam.

Mualaf, Pinkan Mambo Resmi Menikah dengan Arya Khan

Proses ijab kabul jauh dari kata mewah. Arya dan Pinkan hanya lesehan beralaskan tikar untuk mengucap ijab kabul di depan penghulu.

Maskawin pun cukup murah meriah. Namun demikian yang terpenting adalah makna dan sakralnya proses pernikahan tersebut.

“Aku nikahkan engkau kepada Pinkan Ratnasari binti Yoke Mambo dengan maskawin Rp 100 ribu, kontan,” kata wali nikah.

“Saya terima nikahnya Pinkan Ratnasari binti Yoke Mambo dengan maskawin Rp 100 ribu, kontan,” jawab Arya Khan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163849/pinkan_mambo-ZGfR_large.jpg
Pinkan Mambo Jualan Pisang Goreng Rp200.000, Suami: Buset, Keras Amat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159597/pinkan_mambo-alSL_large.jpg
Codeblu Review Donat Pinkan Mambo, Tampilan Penuh Minyak Bikin Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156075/pinkan_mambo-wRtH_large.jpg
Biodata Pinkan Mambo, Musisi yang Banting Setir Jualan Donat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/33/3072851/pinkan_mambo-tIZD_large.jpg
Pisah dari Arya Khan, Pinkan Mambo Ingin Fokus Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071863/pinkan_mambo-jmuU_large.jpg
Bongkar Kelakuan Arya Khan, Pinkan Mambo : Rasanya Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071845/pinkan_mambo-dh52_large.jpg
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement