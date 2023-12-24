Mualaf, Pinkan Mambo Resmi Menikah dengan Arya Khan

, Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |14:00 WIB

JAKARTA - Pinkan Mambo dan Arya Khan resmi menikah. Dalam live Tiktok, Pinkan dan Arya terlihat melaksanakan ijab kabul.

"Nikah di rumah Arya," tulis Pinkan Mambo.

Pernikahan berlangsung sederhana. Pinkan juga terlihat mengenakan gaun sederhana. Sang suami, Arya kan juga terlihat hanya mengenakan batik dan peci hitam.

Proses ijab kabul jauh dari kata mewah. Arya dan Pinkan hanya lesehan beralaskan tikar untuk mengucap ijab kabul di depan penghulu.

Maskawin pun cukup murah meriah. Namun demikian yang terpenting adalah makna dan sakralnya proses pernikahan tersebut.

“Aku nikahkan engkau kepada Pinkan Ratnasari binti Yoke Mambo dengan maskawin Rp 100 ribu, kontan,” kata wali nikah.

“Saya terima nikahnya Pinkan Ratnasari binti Yoke Mambo dengan maskawin Rp 100 ribu, kontan,” jawab Arya Khan.