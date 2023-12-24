Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gita Sinaga: Pindah Agama demi Pasangan Itu Stupid!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:29 WIB
Gita Sinaga: Pindah Agama demi Pasangan Itu <i>Stupid</i>!
Gita Sinaga berprinsip, pindah agama demi pasangan adalah hal bodoh. (Foto: Instagram/@gitasinaga)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Gita Sinaga menilai, pindah agama demi pasangan adalah hal yang bodoh. Karena itu, dia juga tidak akan menuntut pasangannya yang berbeda keyakinan untuk memeluk agama yang diimaninya. 

“Oh tidak, gue enggak akan bisa pindah agama. Gue pun tidak menginginkan pasangan untuk pindah ke agama gue. Bukan begitu konsepnya,” ujarnya dalam podcast Prost Club TV yang diunggah pada akhir 2022.

Gita Sinaga kemudian menambahkan, “Pindah agama demi pasangan itu agak-agak stupid sih. Tapi kalau pindah agama karena kemudian kita mengimani keyakinan tersebut ya oke banget.” 

Dia kembali menegaskan, hubungan manusia dan Tuhan adalah ikatan yang sangat prinsipil dan tak seharusnya dikorbankan hanya karena manusia. Karena itu, dia lebih memilih menikah beda agama ketimbang menggadaikan imannya demi manusia. 

“Hubungan kita sama Tuhan itu kan vertikal, kalau sama manusia horizontal. Masa lo kalahin iman hanya untuk menikahi manusia. Kan enggak lucu,” tutur aktris yang dikabarkan dekat dengan aktor Habibi Hood ini.

Gita Sinaga menilai pindah agama demi cinta adalah hal bodoh. (Foto: Instagram/@gitasinaga)

Pernyataan Gita Sinaga tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Beberapa sepakat dengan pendapat sang aktris. “Betul, karena keyakinan itu dari hati bukan karena pasangan,” ujar akun @mahesa_tirta. 

“Aku muslim dan setuju dengan dia. Agama itu urusan masing-masing orang. Enggak bisa dikalahin demi pasangan. Tidak akan,” kata akun @libragirl. “Luar biasa pertahanan Gita Sinaga. Loph deh,” ungkap akun @duasikka. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/25/33/2820042/punya-panic-attack-gita-sinaga-sebut-habibi-hood-bisa-menyembuhkan-7nmyLCbkIc.jpg
Punya Panic Attack, Gita Sinaga Sebut Habibi Hood Bisa Menyembuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/25/33/2819889/cerita-gita-sinaga-alami-panic-attack-sering-berpikir-buruk-saat-nyetir-di-tol-zzYQjkjRoN.jpg
Cerita Gita Sinaga Alami Panic Attack, Sering Berpikir Buruk saat Nyetir di Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/14/33/2746282/alasan-gita-sinaga-ogah-pindah-agama-demi-menikah-hubungan-lo-sama-tuhan-vertikal-KsSbtiAg9c.jpg
Alasan Gita Sinaga Ogah Pindah Agama demi Menikah: Hubungan Lo sama Tuhan Vertikal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/09/33/2498790/gita-sinaga-bahas-kemungkinan-masuk-islam-pilih-yang-nyaman-di-hati-k52QceqnBn.jpg
Gita Sinaga Bahas Kemungkinan Masuk Islam: Pilih yang Nyaman di Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/13/33/2229352/gita-sinaga-bawa-perlengkapan-kesehatan-agar-terhindar-dari-corona-W4wdzjNiEH.jpg
Gita Sinaga Bawa Perlengkapan Kesehatan Agar Terhindar dari Corona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/04/33/2224739/gita-sinaga-bingung-netizen-ribut-perkara-agama-Jei1CkU80H.jpg
Gita Sinaga Bingung Netizen Ribut Perkara Agama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement