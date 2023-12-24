Gita Sinaga: Pindah Agama demi Pasangan Itu Stupid!

JAKARTA - Aktris Gita Sinaga menilai, pindah agama demi pasangan adalah hal yang bodoh. Karena itu, dia juga tidak akan menuntut pasangannya yang berbeda keyakinan untuk memeluk agama yang diimaninya.

“Oh tidak, gue enggak akan bisa pindah agama. Gue pun tidak menginginkan pasangan untuk pindah ke agama gue. Bukan begitu konsepnya,” ujarnya dalam podcast Prost Club TV yang diunggah pada akhir 2022.

Gita Sinaga kemudian menambahkan, “Pindah agama demi pasangan itu agak-agak stupid sih. Tapi kalau pindah agama karena kemudian kita mengimani keyakinan tersebut ya oke banget.”

Dia kembali menegaskan, hubungan manusia dan Tuhan adalah ikatan yang sangat prinsipil dan tak seharusnya dikorbankan hanya karena manusia. Karena itu, dia lebih memilih menikah beda agama ketimbang menggadaikan imannya demi manusia.

“Hubungan kita sama Tuhan itu kan vertikal, kalau sama manusia horizontal. Masa lo kalahin iman hanya untuk menikahi manusia. Kan enggak lucu,” tutur aktris yang dikabarkan dekat dengan aktor Habibi Hood ini.

Pernyataan Gita Sinaga tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Beberapa sepakat dengan pendapat sang aktris. “Betul, karena keyakinan itu dari hati bukan karena pasangan,” ujar akun @mahesa_tirta.

“Aku muslim dan setuju dengan dia. Agama itu urusan masing-masing orang. Enggak bisa dikalahin demi pasangan. Tidak akan,” kata akun @libragirl. “Luar biasa pertahanan Gita Sinaga. Loph deh,” ungkap akun @duasikka.