Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Makan Malam Ala BCL dan Tiko, Ternyata Harganya Segini

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |12:40 WIB
Intip Makan Malam Ala BCL dan Tiko, Ternyata Harganya Segini
Makan malam BCL dan suami. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) tak luput dari sorotan publik lantaran usai menikah dengan Tiko Aryawardhana. Keduanya pun memperlihatkan momen makan malam bersama di restoran yang mewah.

Dalam makan malam tersebut, BCL memamerkan kebersamaannya dengan suaminya itu. Bukan cuma itu, ternyata anak semata wayng BCL yakni Noah Sinclair hadir bersama di tengah momen kebersamaan sang ibu dan ayah tirinya. Momen tersebut diabadikan dalam akun Instagram @itsmebcl.

Keluarga kecil ini makan malam di salah restoran dengan interior yang sangat mewah. BCL mengunggah seporsi oyster yang diletakan di atas es bersama dengan sepotongan lemon dan saus.

Harga dari oyster yang disantap BCL dan keluarga ternyata tidak main-main lho. Kuliner Fresh Oyster beberapa lalu memang sempat viral dan bikin banyak orang penasaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement