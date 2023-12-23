Intip Makan Malam Ala BCL dan Tiko, Ternyata Harganya Segini

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) tak luput dari sorotan publik lantaran usai menikah dengan Tiko Aryawardhana. Keduanya pun memperlihatkan momen makan malam bersama di restoran yang mewah.

Dalam makan malam tersebut, BCL memamerkan kebersamaannya dengan suaminya itu. Bukan cuma itu, ternyata anak semata wayng BCL yakni Noah Sinclair hadir bersama di tengah momen kebersamaan sang ibu dan ayah tirinya. Momen tersebut diabadikan dalam akun Instagram @itsmebcl.

Keluarga kecil ini makan malam di salah restoran dengan interior yang sangat mewah. BCL mengunggah seporsi oyster yang diletakan di atas es bersama dengan sepotongan lemon dan saus.

Harga dari oyster yang disantap BCL dan keluarga ternyata tidak main-main lho. Kuliner Fresh Oyster beberapa lalu memang sempat viral dan bikin banyak orang penasaran.