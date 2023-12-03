Bunga Citra Lestari Pilih Tiko Aryawardhana Jadi Suami, Vidi Aldiano: Dia Bisa Ambil Hati Noah

JAKARTA - Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana mencuri perhatian publik. Mereka resmi menikah di Amankila, Bali. Vidi Aldiano sahabat BCL mengutarakan mengapa dirinya memilih Tiko sebagai orang yang tepat untuk menjadi suami Unge tersebut.

Usai melangsungkan akad nikah, keduanya menggelar resepsi pernikahan di lokasi yang sama. Momen resepsi ini dihadiri keluarga serta rekan BCL dan Tiko, termasuk sederet selebriti Tanah Air.

Di momen resepsi ini, sahabat terdekat Unge menyampaikan speech-nya sebagai ungkapan cinta sahabat yang akan selalu mengiringi langkah Unge dan Tiko dengan doa dan harapan terbaik.

Dua sahabat Unge ditunjuk menjadi Bridesman, Vidi Aldiano dan Reza Rahadian berkesempatan menyampaikan speech-nya.

Vidi Aldiano mengawali speech-nya dengan pengakuan bahwa dirinya sempat merasa skeptis dengan sederet pria yang berusaha mendekati Unge usai kepergian Ashraf Sinclair.

Bukan hanya ingin memastikan Unge mendapat sosok pendamping yang tepat, Vidi juga begitu menyayangi Ashraf yang juga menjadi salah satu sahabat terbaiknya.

"Jujur ya, gue selalu skeptis tentang siapapun yang dekat sama Unge setelah Ashraf. Karena Ashraf salah satu sahabat gue. I love him so much, akhirnya siapapun yang deket sama Unge gue kayak 'ih'," ujar Vidi Aldiano dikutip dari unggahan Instagram Story @dini.putri21, Sabtu (2/12/2023).

Sampai akhirnya datang lah sosok Tiko yang mulai mendekati Unge. Satu momen membuat hati Vidi tersentuh adalah ketika melihat cara Tiko mengambil hati Noah anak BCL dan Ashraf.

Chemistry yang terjalin antara Tiko dan Noah menjadikan Vidi mulai meyakini jika Tiko berbeda dengan pria lainnya dan mungkin tepat menjadi pria yang akan mendampingi Unge dan Noah.

BACA JUGA: Potret Vidi Aldiano dan Reza Rahardian Kompak dengan Beskap di Nikahan BCL

"Dan loe (Tiko-red) dateng, gue kayak 'mungkin ini orangnya' adalah saat kita liburan ke Los Angeles. Di situ gue ngerasa 'wow, Tiko bukan hanya mengambil hati sahabat gue tapi dia juga mengambil hati Noah dan Noah butuh Tiko juga'. Saat itu juga gue ngerasa 'oh iya, loe seseorang yang bisa diperhitungkan sih'," sambungnya.

Suami Sheila Dara itu bersyukur bahwa penilaiannya itu tepat. Sehingga, dia berharap Unge dan Tiko dapat menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia kedepannya. Terlebih, Vidi mengikuti perjalanan cinta Tiko dan Unge dengan segala lika-likunya.