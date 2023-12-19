Raffi Ahmad dan Arbi Leo Launching Rojo Sambal dan Rojo Durian Cabang Senayan

JAKARTA - Raffi Ahmad menjadi salah satu artis sekaligus pebisnis yang selalu memanfaatkan peluang bisnis. Ia bahkan hampir tidak pernah menolak berkolaborasi agar bisnis yang dimilikinya semakin berkembang.

Hal itu membuat Raffi kini berkolaborasi dengan CEO Bersahaja Entertainment, Arbi Leo, di bisnis kuliner. Diketahui, bisnis kuliner Rojo Sambal dan Rojo Duren, merupakan satu dari sekian banyak kolaborasi mereka.

BACA JUGA: Raffi Ahmad akan Bangun 300 Villa di Beach Club Gunung Kidul

Terbaru, bisnis Rojo Sambal dan Rojo Duren kolaborasi Arbi Leo dan Raffi Ahmad baru saja membangun cabang di Lapangan Tembak Senayan.

"Puji syukur sekali ya aku dan Raffi bisa melaunching Rojo Sambal dan Rojo Duren di cabang Lapangan Tembak Senayan, Jakarta," ujar Arbi Leo baru-baru ini.

Raffi Ahmad dan Arbi Leo buka cabang kedua Rojo Sambal dan Rojo Duren (Foto: Instagram/raffinagita1717)





Sementara itu, sebelum melaunching Rojo Sambal dan Rojo Duren Senayan, Arbi dan Raffi telah terlebih dahulu membuka cang di Bangka Belitung.

"Untuk kolaborasi Rojo Sambal, kita juga udah launching di Bangka Belitung ya beberapa bulan yang lalu. Ini Rojo Sambal kedua kerja sama aku dan Raffi," lanjutnya.