HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Indonesia yang Dulu Hidup Sederhana Kini Bergelimang Harta

Nistya Widelia , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |07:43 WIB
6 Artis Indonesia yang Dulu Hidup Sederhana Kini Bergelimang Harta
Artis Indonesia yang dulu hidup sederhana kini bergelimang harta. (Foto: Instagram/@iko.uwais)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis Indonesia yang dulu hidup sederhana kini bergelimang harta. Hal itu membuktikan bahwa tak ada orang yang bisa memprediksi kehidupan orang lain, karena roda terus berputar. 

Namun dengan kerja keras, konsistensi dalam berkarya, dan doa, para artis ini bisa sukses yang membuat mereka bergelimang harta seperti saat ini. Lalu siapa saja artis Indonesia yang dulu hidup sederhana kini bergelimang harta? Ini ulasan Okezone.

1.Ruben Onsu

Sebelum tercatat sebagai salah satu presenter kondang Tanah Air, Ruben Onsu menjalani hidup yang sangat sederhana. Dia pernah menghuni sebuah kamar kost seharga Rp200.000 per bulan dan direndahkan orang lain.

 Artis Indonesia yang dulu hidup sederhana kini bergelimang harta. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)

Namun kerja keras dan keuletan berhasil membawa Ruben Onsu menjadi salah satu presenter dengan bayaran fantastis. Tak hanya punya karier moncer di dunia hiburan, dia juga sukses membangun bisnis kuliner, media, dan organiser. 

2.Soimah

Soimah merupakan salah satu artis Indonesia yang dulu hidup sederhana kini bergelimang harta. Sebelum menjadi presenter, penyanyi, dan pelawak ternama seperti saat ini, masa kecil Soimah sempat sangat kekurangan.

 Artis Indonesia yang dulu hidup sederhana kini bergelimang harta. (Foto: Instagram/@showimah)

Sejak kecil, Soimah harus membantu orangtuanya mencari nafkah sepulang sekolah. Dia bahkan sempat merasakan harus berbagi celana dalam dengan tiga kakak perempuannya saat remaja. Namun kemampuan bernyanyi Soimah sukses membawanya jadi entertainer ternama Tanah Air. 

3.Denny Sumargo

Mantan atlet basket dan aktor Denny Sumargo juga memiliki masa lalu yang tak kalah memprihatinkan. Dia dibesarkan sang ibu tanpa keterlibatan sosok ayah yang membuatnya pernah menjalani berbagai pekerjaan kasar sejak kecil.

 Artis Indonesia yang dulu hidup sederhana kini bergelimang harta. (Foto: Instagram/@sumargodenny)

Perjuangannya tak berhenti sampai di situ. Pensiun jadi pebasket, awal kariernya sebagai aktor pun harus menghadapi skandal yang nyaris menghancurkan kariernya. Dia dituduh menghamili seorang DJ yang ternyata tidak terbukti secara tes DNA.

Halaman:
1 2
