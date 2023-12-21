Semakin Panas, Ria Ricis Hapus Foto Teuku Ryan di Channel YouTubenya

JAKARTA – Drama rumah tangga yang dialami Ria Ricis dan Teuku Ryan nampaknya semakin memanas. Terbaru Teuku Ryan terlihat jalan bersama Celia Thomas di bioskop.

Kini Ria Ricis enggan memasang foto Teuku Ryan lagi di thumbnail video kanal YouTubenya. Berdua dengan hanya Moana, Ria Ricis juga mulai jarang mengunggah kebersamaannya dengan sang suami.

Padahal, seperti diketahui sebelumnya Ria Ricis dan Teuku Ryan terlihat saling bucin. Sontak saja hal itu pun membuat netizen semakin penasaran dengan apa sebenarnya yang terjadi dengan rumah tangga Ria Ricis.

Meskipun sampai saat ini Teuku Ryan tidak memberikan komentar apapun terkait hal tersebut, tetapi melalui kanal YouTube AMP Official, Ria Ricis berpendapat bahwa setiap rumah tangga tidak mungkin selalu baik-baik saja.

“Namanya rumah tangga nggak mungkin (mulus terus), pasti ada saat itu Kak Jedar juga pasti udah pernah ngalamin,” kata Ria Ricis, dikutip dalam YouTube AMP Official, Kamis (21/12/2023).

Lebih lanjut, kini baik Ria Ricis dan Teuku Ryan nampaknya tengah memiliki kesibukannya masing-masing yang sedang dijalani. Sehingga dari beberapa unggahan keduanya kerap memposting endorse di akun Instagram pribadinya.