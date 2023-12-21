Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Semakin Panas, Ria Ricis Hapus Foto Teuku Ryan di Channel YouTubenya

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |10:31 WIB
Semakin Panas, Ria Ricis Hapus Foto Teuku Ryan di Channel YouTubenya
Ria Ricis hapus foto Teuku Ryan (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA – Drama rumah tangga yang dialami Ria Ricis dan Teuku Ryan nampaknya semakin memanas. Terbaru Teuku Ryan terlihat jalan bersama Celia Thomas di bioskop.

Kini Ria Ricis enggan memasang foto Teuku Ryan lagi di thumbnail video kanal YouTubenya. Berdua dengan hanya Moana, Ria Ricis juga mulai jarang mengunggah kebersamaannya dengan sang suami.

Padahal, seperti diketahui sebelumnya Ria Ricis dan Teuku Ryan terlihat saling bucin. Sontak saja hal itu pun membuat netizen semakin penasaran dengan apa sebenarnya yang terjadi dengan rumah tangga Ria Ricis.

Semakin Panas, Ria Ricis Hapus Foto Teuku Ryan di Channel YouTubenya

Meskipun sampai saat ini Teuku Ryan tidak memberikan komentar apapun terkait hal tersebut, tetapi melalui kanal YouTube AMP Official, Ria Ricis berpendapat bahwa setiap rumah tangga tidak mungkin selalu baik-baik saja.

“Namanya rumah tangga nggak mungkin (mulus terus), pasti ada saat itu Kak Jedar juga pasti udah pernah ngalamin,” kata Ria Ricis, dikutip dalam YouTube AMP Official, Kamis (21/12/2023).

Lebih lanjut, kini baik Ria Ricis dan Teuku Ryan nampaknya tengah memiliki kesibukannya masing-masing yang sedang dijalani. Sehingga dari beberapa unggahan keduanya kerap memposting endorse di akun Instagram pribadinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement