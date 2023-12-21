Indonesian Trending Awards 2023 Tampikan Kaleidoskop Tren Sepanjang Tahun

JAKARTA - GTV menggelar ajang penghargaan bagi para influencer serta trendsetter Tanah Air yang telah menghebohkan media sosial lewat Indonesian Trending Awards 2023. Ini adalah kali pertama GTV menyelenggarakan acara tersebut.

Acara ini dibuka dengan penampilan Rina Nose yang cosplay ala Bunda Corla yang sempat viral pada awal tahun 2023 lalu. Rina Nose membawakan lagu Tuty Wibowo yang bertajuk No Comment yang sempat dipopulerkan kembali oleh Bunda Corla.

Tak hanya Rina Nose, Aldi Taher juga turut meramaikan penampilan pembuka dengan cosplay ala vokalis Coldplay Chris Martin. Penampilan pembuka ini menjadi kaleidoskop tren-tren media sosial yang terjadi sepanjang tahun 2023, mulai dari Januari hingga Desember.