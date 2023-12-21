Fuji Posting Foto Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah, Luapkan Kerinduan di Ultah sang Ipar

JAKARTA - Fuji Utami mem-posting foto mendiang Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah di akun instagram miliknya. Hal itu dilakukan bertepatan dengan ulang tahun Vanessa Angel pada 21 Desember 2023.

Meski telah tiada, Fuji nampak rindu berat terhadap kakak iparnya dengan mengunggah beberapa potongan foto Vanessa Angel semasa hidupnya.

"Hi happy birthday angels, every picture tells a story and this is ur story kak. Slide 1 kakak pake topi dapebi B for bibi, slide 2 pertama kali kavanes dapebi ketemu di Bali tahun 2018, at love at the first sight kiw kiw dan slide 3 ciee udah pacaran," kata Fuji Utami, Kamis (21/12/2023).

Selain menceritakan pengalaman mendiang Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah diawal pacaran, ia juga sempat mengungkapkan momen awal mula kedua pasangan suami istri itu jadian.