Fuji Nyesek Setiap Kali Gala Sky Tanya Vanessa Angel

JAKARTA - Putra semata wayang almarhum Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sky belakangan ini merengek ingin diantar jemput ke sekolah oleh papinya.

Keresahan itu lah yang membuat Fuji sang tante juga ikut tak tenang. Bahkan Fuji mengaku bingung ketika Gala Sky menanyakan kehadiran kedua orangtuanya.

"Sebenarnya aku juga bingung, Kan dia tiap Senin sampai Jumat tinggalnya sama aku, sudah diajari juga kalau mami-papinya sudah di tempat yang baik di surga, jagain Gala dari atas," ujar Fuji di Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Selatan.

Akan tetapi, bocah 3 tahun itu sering tiba-tiba ingat dan mencari keberadaan ayah dan ibunya. Padahal baik Fuji dan keluarga Haji Faisal tidak sedang membahas almarhum Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah.

"Dia suka tiba-tiba nyeletuk aja. Kayak misal kami lagi ngomong apa, tiba-tiba dia bisa ngomong, 'Mami, Papi'. Random aja gitu," ungkap Fuji.

