Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Nyesek Setiap Kali Gala Sky Tanya Vanessa Angel

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |17:01 WIB
Fuji Nyesek Setiap Kali Gala Sky Tanya Vanessa Angel
Fuji nyesek Gala Sky tanya Vanessa Angel dan Bibi (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Putra semata wayang almarhum Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sky belakangan ini merengek ingin diantar jemput ke sekolah oleh papinya.

Keresahan itu lah yang membuat Fuji sang tante juga ikut tak tenang. Bahkan Fuji mengaku bingung ketika Gala Sky menanyakan kehadiran kedua orangtuanya.

"Sebenarnya aku juga bingung, Kan dia tiap Senin sampai Jumat tinggalnya sama aku, sudah diajari juga kalau mami-papinya sudah di tempat yang baik di surga, jagain Gala dari atas," ujar Fuji di Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Selatan.

Fuji Nyesek Setiap Kali Gala Sky Tanya Vanessa Angel

Akan tetapi, bocah 3 tahun itu sering tiba-tiba ingat dan mencari keberadaan ayah dan ibunya. Padahal baik Fuji dan keluarga Haji Faisal tidak sedang membahas almarhum Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah.

"Dia suka tiba-tiba nyeletuk aja. Kayak misal kami lagi ngomong apa, tiba-tiba dia bisa ngomong, 'Mami, Papi'. Random aja gitu," ungkap Fuji.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022979/gala-sky-ucapkan-salam-hingga-kiss-bye-saat-ziarah-ke-makam-orang-tuanya-cC9dXatoML.jpg
Gala Sky Ucapkan Salam hingga Kiss Bye saat Ziarah ke Makam Orang Tuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/33/2915345/kata-fadly-faisal-disebut-mendadak-populer-karena-meninggalnya-vanessa-dan-bibi-oNi8tS1dTN.jpg
Kata Fadly Faisal Disebut Mendadak Populer karena Meninggalnya Vanessa dan Bibi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/33/2914527/gala-sky-minta-telepon-papi-di-surga-dewi-zuhriati-bingung-harus-telpon-siapa-lDnpfBDSSB.jpg
Gala Sky Minta Telepon Papi di Surga, Dewi Zuhriati Bingung: Harus Telpon Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/33/2911631/gala-sky-curhat-sedih-lihat-temannya-diantar-orangtua-ke-sekolah-cXR0xt17Pi.jpg
Gala Sky Curhat, Sedih Lihat Temannya Diantar Orangtua ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/33/2872464/mayang-adik-vanessa-angel-resmi-dipolisikan-imbas-tertawakan-upacara-hut-ke-78-ri-MJG5IfPNiK.jpg
Mayang Adik Vanessa Angel Resmi Dipolisikan Imbas Tertawakan Upacara HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/33/2868786/6-kontroversi-mayang-adik-vanessa-angel-terbaru-tertawakan-upacara-kemerdekaan-di-istana-negara-9NlPf4YoIG.jpg
6 Kontroversi Mayang Adik Vanessa Angel, Terbaru Tertawakan Upacara Kemerdekaan di Istana Negara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement