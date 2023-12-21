Celia Thomas Klarifikasi Disebut Selingkuhan Teuku Ryan

JAKARTA - Teuku Ryan dan Celia Thomas menjadi perbincangan publik. Keduanya menjadi perbincangan usai kedapatan jalan bersama saat pemutaran film di bioskop di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Sontak hal tersebut semakin memperkuat renggangnya hubungan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan.

Celia kemudian mendapat cibiran dari netizen. Banyak yang menyayangkan hubungan tersebut.

"Siapa yang ke sini gara-gara gosip dia sam teuku Ryan," komentar Maloveistha

"Tapi maaf ga yakin klo ini selingkuhan yang ono, mba secantik ini kayaknya gabakal mau juga sama yang ono," sahut Fidrifergie.

"Minimal jangan suami orang juga kali," timpal Lousia3247.

"Haduh spil dong rasanya deket suami orang dengan alasan manager," kata salah satu netizen di kolom komentar.

Celia kemudian mengklarifikasi langsung kabar tersebut. Dirinya seolah membantah kabar jika dirinya menjalin hubungan dengan teuku Ryan.

"Apa sih, nggak woy," jawab Celia Thomas. "Dia temannya kak Derv," sambungnya.