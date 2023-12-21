Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Celia Thomas Klarifikasi Disebut Selingkuhan Teuku Ryan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |11:26 WIB
Celia Thomas Klarifikasi Disebut Selingkuhan Teuku Ryan
Celia Thomas bantah jadi selingkuhan Teuku Ryan (Foti: IG Celia Thomas)
A
A
A

JAKARTA - Teuku Ryan dan Celia Thomas menjadi perbincangan publik. Keduanya menjadi perbincangan usai kedapatan jalan bersama saat pemutaran film di bioskop di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Sontak hal tersebut semakin memperkuat renggangnya hubungan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan.

Celia kemudian mendapat cibiran dari netizen. Banyak yang menyayangkan hubungan tersebut.

Celia Thomas Klarifikasi Disebut Selingkuhan Teuku Ryan

"Siapa yang ke sini gara-gara gosip dia sam teuku Ryan," komentar Maloveistha

"Tapi maaf ga yakin klo ini selingkuhan yang ono, mba secantik ini kayaknya gabakal mau juga sama yang ono," sahut Fidrifergie.

"Minimal jangan suami orang juga kali," timpal Lousia3247.

"Haduh spil dong rasanya deket suami orang dengan alasan manager," kata salah satu netizen di kolom komentar.

Celia kemudian mengklarifikasi langsung kabar tersebut. Dirinya seolah membantah kabar jika dirinya menjalin hubungan dengan teuku Ryan.

"Apa sih, nggak woy," jawab Celia Thomas. "Dia temannya kak Derv," sambungnya.

Halaman:
1 2
