Bareng Teuku Ryan saat Hadiri Gala Premier, Celia Thomas Dihujat Netizen

JAKARTA - Celia Thomas dihujat netizen, ketika bersama-sama Teuku Ryan saat menghadiri gala premier film Layangan Putus di bioskop XX1 Plaza Indonesia, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hal ini menjadi perbincangan publik, di tengah gonjang ganjing biduk rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis dikabarkan retak. Namun pria berusia 29 tahun itu malah kepergok bersama dengan seorang wanita lain di gala premier.

Berpenampilan anggun dengan mengenakan dress berwarna putih, Celia Thomas berkali-kali berjalan beriringan dengan Teuku Ryan. Bahkan di beberapa kesempatan, ia sempat berbincang-bincang dengan Teuku Ryan.

BACA JUGA: Teuku Ryan Bungkam saat Dicecar Masalah Rumah Tangganya dengan Ria Ricis

Sayangnya Celia Thomas pun tak memberikan sepatah dua kata dan malah menghindar dari awak media. Dengan mengikuti Teuku Ryan karena dicecar mengenai masalah rumah tangganya dengan Ria Ricis belakangan ini dikabarkan retak.

Melihat peristiwa ini, Celia Thomas pun akhirnya mendapatkan hujatan di akun instagram miliknya, terutama fans berat Ria Ricis. Rata-rata menuding perempuan berusia 25 tahun itu sebagai perusak di dalam rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan.

"Siapa yang ke sini gara-gara gosip dia sam teuku Ryan," komentar Maloveistha

"tapi maaf ga yakin klo ini selingkuhan yang ono, mba secantik ini kayaknya gabakal mau juga sama yang ono," sahut Fidrifergie

"Minimal jangan suami orang juga kali," timpal Lousia3247