Turuti Permintaan Netizen, Geisha Rilis Ulang Lagu Karena Kamu

JAKARTA - Lagu Karena Kamu oleh Geisha pertama kali dirilis pada 21 Maret 2011. Lagu ini diciptakan oleh Roby dan menjadi bagian dari album Geisha yang berjudul Meraih Bintang.

Dalam formasi baru, Geisha telah menghasilkan beberapa single dengan tema Love Recalls Version, yang merupakan lagu-lagu lama yang telah mereka bawakan. Rencananya, semua lagu Geisha akan disatukan dalam bentuk album bertajuk Love Recalls Version dengan vokal Regina dan aransemen yang berbeda dari sebelumnya.

Makna dari lagu ini menceritakan tentang seseorang yang bersedia menunggu mantan kekasihnya kembali, meskipun mantan tersebut sudah memiliki pasangan baru. Orang ini selalu mendoakan agar sang mantan suatu hari meninggalkan pasangan barunya dan kembali padanya.

Judul lagu Karena Kamu diambil dari penggalan liriknya yang menyatakan, "karena kamu aku rela menunggu semua, karena kamu aku tetap bertahan," yang menjadi inti dari lagu ini.