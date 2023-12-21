Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Turuti Permintaan Netizen, Geisha Rilis Ulang Lagu Karena Kamu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |01:01 WIB
Turuti Permintaan Netizen, Geisha Rilis Ulang Lagu <i>Karena Kamu</i>
Geisha Band rilis ulang lagu Karena Kamu (Foto: IG Geisha)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Karena Kamu oleh Geisha pertama kali dirilis pada 21 Maret 2011. Lagu ini diciptakan oleh Roby dan menjadi bagian dari album Geisha yang berjudul Meraih Bintang.

Dalam formasi baru, Geisha telah menghasilkan beberapa single dengan tema Love Recalls Version, yang merupakan lagu-lagu lama yang telah mereka bawakan. Rencananya, semua lagu Geisha akan disatukan dalam bentuk album bertajuk Love Recalls Version dengan vokal Regina dan aransemen yang berbeda dari sebelumnya.

Makna dari lagu ini menceritakan tentang seseorang yang bersedia menunggu mantan kekasihnya kembali, meskipun mantan tersebut sudah memiliki pasangan baru. Orang ini selalu mendoakan agar sang mantan suatu hari meninggalkan pasangan barunya dan kembali padanya.

Turuti Permintaan Netizen, Geisha Rilis Ulang Lagu {Karena Kamu}

Judul lagu Karena Kamu diambil dari penggalan liriknya yang menyatakan, "karena kamu aku rela menunggu semua, karena kamu aku tetap bertahan," yang menjadi inti dari lagu ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/06/205/2760175/geisha-rilis-kembali-cinta-dan-benci-versi-city-pop-iUvcCvhWuZ.jpg
Geisha Rilis Kembali 'Cinta dan Benci' Versi City Pop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/29/205/2677773/bersama-regina-poetiray-geisha-kembali-rilis-single-berjudul-sabar-Hcn2tz1dFc.png
Bersama Regina Poetiray, Geisha Kembali Rilis Single Berjudul 'Sabar'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/27/205/2675636/roby-3-kali-ditangkap-geisha-tidak-akan-meninggalkan-cp30VQIG57.jpg
Roby 3 Kali Ditangkap, Geisha Tidak Akan Meninggalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/27/205/2675611/geisha-buka-peluang-berkolaborasi-dengan-momo-K5FfkaqhVe.JPG
Geisha Buka Peluang Berkolaborasi dengan Momo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/205/2666209/geisha-tepis-rumor-depak-momo-sepihak-tanpa-permisi-zLlJ5s2LRr.jpg
Geisha Tepis Rumor Depak Momo Sepihak Tanpa Permisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/15/205/2362526/geisha-dianggap-sudah-lepas-dari-bayangan-momo-roby-magic-banget-WJE65whs2V.jpg
Geisha Dianggap Sudah Lepas dari Bayangan Momo, Roby: Magic Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement