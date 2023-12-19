Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anggun C. Sasmi Hias Pohon Natal, Agamanya Jadi Perdebatan Netizen

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |10:51 WIB
Anggun C. Sasmi Hias Pohon Natal, Agamanya Jadi Perdebatan <i>Netizen</i>
Anggun C Sasmi hias pohon Natal, agamanya jadi perdebatan netizen. (Foto: Instagram/@anggun_cipta)
A
A
A

PARIS - Anggun C. Sasmi larut dalam kemeriahan persiapan Natal. Bersama suami dan putrinya, pelantun asal Kroya, Jawa Tengah itu terlihat asyik menghias pohon Natal dengan berbagai hiasan. 

Dalam video yang diunggahnya di Instagram, Anggun memutar beberapa lagu Natal, seperti Feliz Navidad hingga The Christmas Song. “The tree is up,” ujarnya melengkapi caption videonya tersebut, pada 16 Desember 2023.

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet, termasuk beberapa nama besar seperti Ari Tulang. “Duh, aku juga ingin banget pajang di rumah,” ujarnya yang ditanggapi Anggun dengan, “Pasang Mas. Panggil teman-teman untuk dekorasi sambil ngemil-ngemil.”

Tina Arena, penyanyi dan penulis lagu asal Australia juga terlihat mengomentari unggahn tersebut. “Merry Xmas untuk kalian bertiga.” Ucapan itu dibalas Anggun dengan, “Joyeux Noel to you too love (Selamat Natal juga untukmu sayang).”

Aksi Anggun memasang dan menghiasi pohon Natal membuat beberapa warganet mempertanyakan agama yang dianutnya. “Maaf, apakah Anda muslim?” ujar akun @carolinarivai di kolom komentar.

Anggun C Sasmi hias pohon Natal, warganet singgung soal agama. (Foto: Instagram/@anggun_cipta)

Pernyataan senada diungkapkan akun @youseeislam yang menuliskan, “Rasullulah enggak pernah merayakan Natal dan tak pernah pajang atribut-atribut agama lain. Kalau kalian merasa umat Rasulullah, ya ikuti apa yang dilakukan Rasulullah.”

Komentar-komentar nyinyir itu mendapat sindiran dari beberapa warganet. Akun @_andreantony_ yang mengungkapkan, “Cuma netizen Indonesia yang bakalan HEBOH mempertanyakan agama orang lain.”

Halaman:
1 2
