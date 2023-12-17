Komedian Indra Frimawan Pamit dari Dunia Hiburan: Keputusan Paling Berani yang Saya Ambil

JAKARTA - Komika Indra Frimawan mengumumkan akan hiatus dari dunia hiburan. Indra Frimawan ingin rehat dari kesibukan sebagai public figur dan komedian yang membesarkan namanya.

Momen itu dibagikan Indra Frimawan di akun Instagram-nya. Ia mengucapkan bangak terima kasih untuk para rekan sesama komika hingga warganet yang selalu mendukungnya.

“Terima kasih stand up comedy. Terima kasih untuk 10 tahun terbaik yang hadir dalam kehidupan saya,” tulis Indra Friamwan, Minggu (17/12/2023).

“Terima kasih untuk semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung karir saya selama ini,” tambahnya.

Komika Indra mengatakan rehat dari dunia hiburan dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Pria 32 tahun ini mengaku akan melakukan kegiatan yang tak bisa dijelaskan di sosial media.

Meski begitu, Indra Frimawan tidak masalah dan siap bila ia harus memulai kariernya dari awal lagi, jika kembali ke dunia hiburan.

“Ini keputusan paling berani yang saya ambil, karena per-hari ini saya akan hiatus dulu dari dunia komedi entah berapa lama, untuk memulai petualangan baru dalam hidup saya," tuturnya.

"Terlalu panjang jika saya jelaskan dicaption, tapi poinnya saya siap untuk memulai lagi dari titik nol. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi dengan Frimawan 2.0. Adios amigo,” jelasnya.