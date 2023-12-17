Alasan Syahnaz Sadiqah Tak Hadir di Pemakaman Ibu Jeje Govinda

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah angkat bicara soal ketidakhadirannya di pemakaman ibu kandung Jeje Govinda. Dia memilih berbicara lewat media sosial miliknya.

Ibunda Ritchie Ismail alias Jeje Govinda meninggal dunia beberapa waktu lalu. Kala itu sang istri, Syahnaz Sadiqah tak dapat mendampinginya di pemakaman ibunya.

Pasalnya, Syahnaz dan Jeje sebelumya sedang berada di Inggris untuk keperluan pekerjaan. Mendapat kabar bahwa sang ibu meninggal dunia, Jeje bergegas kembali ke tanah air tanpa ditemani Syahnaz.

Melalui fitur QnA di instagram story, Syahnaz Sadiqah pun menjawab pertanyaan salah satu netizen mengenai perasaannya yang tak bisa mendampingi Jeje untuk menguatkannya. Mulanya, Syahnaz Sadiqah mengucapkan terima kasih atas segala doa yang telah dipanjatkan.