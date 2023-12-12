Tak Didampingi Syahnaz Sadiqah, Jeje Govinda Tegar Lepas Kepergian Ibunda

JAKARTA - Jeje Govinda baru saja mengantarkan ibunya, Farida Budyarti ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Cipinang Hanafi di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (12/12/2023).

Sayangnya pada saat prosesi pemakaman, Jeje Govinda hanya didampingi oleh keluarga besar serta kerabat-kerabat dekatnya. Syahnaz Sadiqah diketahui masih berada di London.

"Keluarga saya masih disana (London), anak-anak masih disana," ungkap Jeje Govinda usai mengantarkan ibunya di TPU Cipinang Hanafi.

Meski tak didampingi oleh istri tercinta, iparnya Raffi Ahmad ini bersyukur karena dapat mengikuti prosesi pemakaman ibunya di TPU. Cipinang Hanafi berlokasi di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.

Dalam prosesi pemakaman ini, selain keluarga dihadiri pula oleh Nagita Slavina, Tara Budiman, Asisten Raffi Ahmad, Merry serta beberapa kerabat lainnya.

"Alhamdulillah saya bisa kejar ke Indonesia, alhamdulillah saya bisa memakamkan almarhumah ibu saya, sekali lagi terimakasih atas nama keluarga," jelas dia.

Lebih lanjut Jeje menceritakan, sebelum pergi ke London ibunya sempat menitipkan pesan untuk membeli jam tangan. Namun sayangnya takdir berkata lain, kini ibunya telah menghembuskan nafas terakhirnya.

"Pertemuan saya terakhir di rumah sakit sebelum ke London, nitip jam tangan tetapi beliau sudah pulang. Terakhir beliau senyum di video call sebelum masuk ke ruangan ICU saya pikir dia sembuh tapi ternyata makin drop," tutur Jeje.

