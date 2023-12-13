Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mayang Lucyana Kerap Dihujat: Apa Aku Serendah Itu Dimata Kamu?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |10:13 WIB
Mayang Lucyana Kerap Dihujat: Apa Aku Serendah Itu Dimata Kamu?
Mayang Lucyana : Apa Aku Serendah Itu Dimata Kamu? (Foto: Instagram/mayaang.lucyaana)
A
A
A

JAKARTA - Sama-sama baru dikenal luas usai tragedi kecelakaan yang menewaskan kakak kandungnya, Mayang Lucyana Fitri mendapat perlakukan yang berbeda dengan Fujianti Utami. Padahal adik dari Vanessa Angel dan Febri Andriansyah ini sama-sama mulai menggeluti dunia hiburan selepas kepergian dua kakaknya.

Kehadiran Mayang yang mencoba peruntungan di dunia hiburan bahkan tidak mendapatkan sambutan hangat layaknya Fuji. Putri Doddy Sudrajat ini justru lebih sering menerima hujatan hingga dibanding-bandingkan dengan Fuji, yang kini memiliki cukup banyak fans fanatik.

Mayang tampaknya cukup menyadari hal tersebut. Bahkan ia baru-baru ini mengunggah sejumlah komentar sadis netizen di akun Instagram pribadinya.

Dalam komentar tersebut, Mayang dianggap tak memiliki kemampuan untuk berkarier di dunia hiburan. Namun ada pula yang memilih untuk menghujat fisik dari perempuan 20 tahun tersebut.

Kendati dikomentari negatif oleh netizen, Mayang memilih untuk sabar dan tak emosi. Melalui kolom keterangan foto, ia bahkan memberikan balasan atas komentar sadis tersebut.

”Iya. Aku memang gak sempurna. Iya. Aku memang tidak cantik. Iya. Aku bukan siapa-siapa. Iya. Aku sering kepleset kata dan masuk jurang. Iya. Aku harus mengevaluasi diri," tulis Mayang di akun Instagramnya.

Mayang Lucyana

Mayang Lucyana : Apa Aku Serendah Itu Dimata Kamu? (Foto: Instagram/mayaang.lucyaana)


"Tapi… Apakah aku serendah itu di mata kamu? Apakah aku gak boleh minta maaf? Apakah kita sudah tak boleh saling mengenal?” sambungnya.

Lewat unggahannya, Mayang juga meminta maaf atas segala perlakuannya yang membuat netizen benci terhadapnya. Namun, ia tak lupa mengucap terima kasih kepada orang-orang yang memberi dukungan padanya.

”Maaf, kalau kehadiran ku bikin kamu risih. Maaf, kalau aku terlalu banyak sensasi. Maaf.. Untuk kamu, yang masih terus mendoakan dan mendukung ku, terima kasih… terima kasih masih tetep memeluk, memberi kekuatan, dan percaya sama Mayang Regards, Mayang,” tandasnya.

Unggahan Mayang langsung membuat netizen ramai memberikan dukungan. Bahkan, tak sedikit yang memberikan semangat kepadanya untuk tetap berkarier di dunia hiburan tanpa mempedulikan kelakuan haters.

"Pelukkkkk kamu nak @mayaang.lucyaana anak mam taguh kok semakin banyak hujatan semakin kuat, mayang nggak sendiri ya nak banyak yang sayang terutama ada Allah , love u nak," kata gessy***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement