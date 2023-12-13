Mayang Lucyana Kerap Dihujat: Apa Aku Serendah Itu Dimata Kamu?

JAKARTA - Sama-sama baru dikenal luas usai tragedi kecelakaan yang menewaskan kakak kandungnya, Mayang Lucyana Fitri mendapat perlakukan yang berbeda dengan Fujianti Utami. Padahal adik dari Vanessa Angel dan Febri Andriansyah ini sama-sama mulai menggeluti dunia hiburan selepas kepergian dua kakaknya.

Kehadiran Mayang yang mencoba peruntungan di dunia hiburan bahkan tidak mendapatkan sambutan hangat layaknya Fuji. Putri Doddy Sudrajat ini justru lebih sering menerima hujatan hingga dibanding-bandingkan dengan Fuji, yang kini memiliki cukup banyak fans fanatik.

Mayang tampaknya cukup menyadari hal tersebut. Bahkan ia baru-baru ini mengunggah sejumlah komentar sadis netizen di akun Instagram pribadinya.

Dalam komentar tersebut, Mayang dianggap tak memiliki kemampuan untuk berkarier di dunia hiburan. Namun ada pula yang memilih untuk menghujat fisik dari perempuan 20 tahun tersebut.

Kendati dikomentari negatif oleh netizen, Mayang memilih untuk sabar dan tak emosi. Melalui kolom keterangan foto, ia bahkan memberikan balasan atas komentar sadis tersebut.

”Iya. Aku memang gak sempurna. Iya. Aku memang tidak cantik. Iya. Aku bukan siapa-siapa. Iya. Aku sering kepleset kata dan masuk jurang. Iya. Aku harus mengevaluasi diri," tulis Mayang di akun Instagramnya.

"Tapi… Apakah aku serendah itu di mata kamu? Apakah aku gak boleh minta maaf? Apakah kita sudah tak boleh saling mengenal?” sambungnya.

Lewat unggahannya, Mayang juga meminta maaf atas segala perlakuannya yang membuat netizen benci terhadapnya. Namun, ia tak lupa mengucap terima kasih kepada orang-orang yang memberi dukungan padanya.

”Maaf, kalau kehadiran ku bikin kamu risih. Maaf, kalau aku terlalu banyak sensasi. Maaf.. Untuk kamu, yang masih terus mendoakan dan mendukung ku, terima kasih… terima kasih masih tetep memeluk, memberi kekuatan, dan percaya sama Mayang Regards, Mayang,” tandasnya.

Unggahan Mayang langsung membuat netizen ramai memberikan dukungan. Bahkan, tak sedikit yang memberikan semangat kepadanya untuk tetap berkarier di dunia hiburan tanpa mempedulikan kelakuan haters.

"Pelukkkkk kamu nak @mayaang.lucyaana anak mam taguh kok semakin banyak hujatan semakin kuat, mayang nggak sendiri ya nak banyak yang sayang terutama ada Allah , love u nak," kata gessy***.