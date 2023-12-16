Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiesha Alvaro Bantah Lakukan Pencitraan Lantaran Temani Okie Agustina di Sidang Cerai

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |03:30 WIB
Kiesha Alvaro Bantah Lakukan Pencitraan Lantaran Temani Okie Agustina di Sidang Cerai
Kiesha Alvaro bantah lakukan pencitraan (Foto: Instagram/@kiesha.alvaro)
A
A
A

JAKARTA - Aktor muda Kiesha Alvaro dianggap melakukan pencitraan di kasus perceraian ibundanya, Okie Agustina dengan Gunawan Dwi Cahyo. Pasalnya, sebagai anak ia terlihat selalu menemani sang ibu menjalani sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat.

Terkait hal tersebut, Keisha pun membantah jika dirinya melakukan pencitraan. Pasalnya sebagai anak, ia hanya ingin bisa mendampingi ibunya menghadapi masalah yang tengah dihadapi.

"Itu bukan pencitraan. Bahkan waktu dulu masih kecil, kalau gue boleh nemenin, gue temenin," ujar Kiesha saat ditemui beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kiesha sendiri mengaku tidak ingin melihat ibunya larut dalam kesedihan saat harus menghadapi perceraian untuk kedua kalinya.

Okie Agustina dan Kiesha Alvaro

Kiesha Alvaro bantah lakukan pencitraan (Foto: Instagram/@kiesha.alvaro)

