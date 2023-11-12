Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hari Ayah Nasional, Tissa Biani Ziarah ke Makam Ayahnya

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |19:04 WIB
JAKARTA - Tissa Biani turut memperingati Hari Ayah Nasional jatuh pada hari ini, 12 November 2023. Tissa memperingatinya dengan berkunjung ke makam sang ayah, Bobby Begjo Warasno. Sebagaimana yang diketahui, ayah Tissa Biani meninggal dunia di usia 55 tahun pada 2 April 2023 lalu.

Tissa mengunggah foto dirinya yang sedang duduk di sebelah makam sang ayah. Tissa tampak tersenyum sembari memandangi makam sang ayah yang telah bertabur bunga.

Kekasih Dul Jaelani itu juga mengunggah foto-foto kenangan bersama sang ayah semasa kecilnya dulu. Tissa tampak bahagia saat berpose bersama ayahnya.

Hari Ayah Nasional, Tissa Biani Ziarah ke Makam Ayahnya

Melalui keterangan unggahannya, Tissa mengucapkan Hari Ayah sekaligus mengungkapkan kerinduannya kepada ayahanda tercinta. Tissa pun mengirimkan doa terbaik serta membacakan Al Fatihah.

"Happy Father’s Day papa! Tau gak sih aku kangen taokkkkkkkk. Tenang di sana ya, Aamiin. Al Fatihah," tulis Tissa Biani dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Minggu (12/11/2023).

Hari Ayah Nasional kerap diperingati setiap 12 November. Sejarah hari Ayah di Indonesia bermula dari paguyuban Satu Hati, lintas agama dan budaya bernama Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP).

