Denny Caknan Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Ulang Tahun Bella Bonita ke-25

JAKARTA - Istri Denny Caknan, Bella Bonita akan genap berusia 25 tahun pada Minggu, 17 Desember 2023 besok. Meski begitu, perempuan yang akrab disapa Belbon itu sudah mendapatkan hadiah ulang tahun dari suaminya.

Melalui akun Instagramnya, Denny Caknan tampak membagikan sebuah foto mobil mewah baru. Rupanya, mobil tersebut merupakan hadiah yang dipersembahkannya untuk sang istri tercinta.

Dalam unggahannya, mobil Bella terlihat berada di garasi kediamannya. Bahkan keluarga besar mereka juga ikut memberikan kejutan pada perempuan yang kini tengah mengandung calon buah hati pertamanya itu.

”Masyaallah, maturnuwun sayang,” ucap Bella di kolom komentar unggahan Denny.

