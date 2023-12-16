Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Caknan Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Ulang Tahun Bella Bonita ke-25

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |20:00 WIB
Denny Caknan Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Ulang Tahun Bella Bonita ke-25
Denny Caknan beri hadiah mobil mewah untuk ultah Bella Bonita (Foto: Instagram @denny_caknan)
JAKARTA - Istri Denny Caknan, Bella Bonita akan genap berusia 25 tahun pada Minggu, 17 Desember 2023 besok. Meski begitu, perempuan yang akrab disapa Belbon itu sudah mendapatkan hadiah ulang tahun dari suaminya.

Melalui akun Instagramnya, Denny Caknan tampak membagikan sebuah foto mobil mewah baru. Rupanya, mobil tersebut merupakan hadiah yang dipersembahkannya untuk sang istri tercinta.

Dalam unggahannya, mobil Bella terlihat berada di garasi kediamannya. Bahkan keluarga besar mereka juga ikut memberikan kejutan pada perempuan yang kini tengah mengandung calon buah hati pertamanya itu.

”Masyaallah, maturnuwun sayang,” ucap Bella di kolom komentar unggahan Denny.

Denny Caknan dan Bella Bonita 

Denny Caknan beri hadiah mobil mewah untuk ultah Bella Bonita (Foto: Instagram @denny_caknan)

 

