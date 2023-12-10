Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Caknan Ulang Tahun Ke-30, Bella Bonita Tulis Pesan Menyentuh: Jadi Bapak Hebat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |23:01 WIB
Denny Caknan Ulang Tahun Ke-30, Bella Bonita Tulis Pesan Menyentuh: Jadi Bapak Hebat
Doa Bella Bonita untuk ultah Denny Caknan (Foto: IG Bella Bonita)
JAKARTA - Penyanyi dangdut Denny Caknan tengah berulang tahun yang ke-30 pada Minggu (10/12/2023). Denny Caknan pun mendapatkan ucapan menyentuh dari sang istri, Bella Bonita.

Pesan itu ditulis Bella Bonita di Instagram Story pribadinya. Dalam tulisannya, perempuan yang tengah hamil itu berdoa semoga sang suami senantiasa diberikan kesehatan, rezeki berlimpah dan kebahagiaan.

"Selamat ulang tahun sayang @denny_caknan Mugi mugi diparingi kesehatan, rejeki lan kebahagiaan yang melimpah," tulis Bella Bonita, Minggu (10/12/2023).

Halaman:
1 2
