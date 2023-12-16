Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Peserta Ajang Extravaganjar Talent Asal Bogor Kagumi Sosok Ganjar-Mahfud

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |22:50 WIB
Peserta Ajang Extravaganjar Talent Asal Bogor Kagumi Sosok Ganjar-Mahfud
Peserta Extravaganjar asal Bogor, kagumi sosok Ganjar-Mahfud
JAKARTA - Ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mengikuti kompetisi musik bertajuk 'Extravaganjar (XVG) Talent'. Ajang ini digelar oleh Kelompok relawan Ganjar 'Extravaganjar' dan telah memasuki tahap grand final pada hari ini, Sabtu (16/12/2023).

Terdapat tiga kategori kompetisi mulai dari Solo, Grup, dan Pencipta Lagu. Nantinya, akan terpilih tiga finalis yang akan menyuguhkan penampilan terbaiknya.

Mala Priska, penyanyi asal Bogor pun berhasil keluar sebagai juara setelah membuat juri terpukau dengan lagu Ganjar Siji Ganjar Kabeh (Jar Ji Jar Beh) versi blues yang dibawakannya. Ia pun sangat mengapresiasi ajang ini, yang menurutnya memperlakukan peserta layaknya seorang pengisi acara sehingga membuatnya merasa nyaman selama kompetisi berlangsung.

"Keren banget ini acara, kita kompetisi tapi gak kayak kompetisi, semuanya ngerangkulnya luar biasa. Fasilitas, treatment semuanya oke banget jadi kita peserta merasa kayak perform aja sebagai pengisi acara," ujar Mala Priska saat dijumpai usai acara Extravaganjar Talent di Rumah Kita XVG, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

Mala juga menilai ajang ini sebagai bagian dari gerakan untuk menciptakan suasana pesta demokrasi yang damai. Lewat musik, kampanye dan segala aktivitas politik menjadi tidak kaku dan tentunya jauh dari perpecahan

Extravaganjar (Foto: Nurul/MPI)

Peserta Extravaganjar asal Bogor, kagumi sosok Ganjar-Mahfud (Foto: Nurul/MPI)


"Kita kampanye lewat musik itu luar biasa. Jadi gak usah menyebarkan hoax atau menjelekkan satu sama lain," sambungnya.

